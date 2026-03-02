Masacre del 3M en Vitoria-Gasteiz
"No tiene sentido exigir una responsabilidad sobre el 3M a un Gobierno presidido por el PSOE cuando las víctimas fuimos nosotros"

Eneko Andueza secretario general del PSE, entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: "Ez du zentzurik 3Mren gaineko erantzukizuna eskatzea PSOE buru duen gobernu bati, biktimak gu izan ginenean"
EITB

Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reprochado a aquellos que reclaman al Gobierno español la asunción de responsabilidad sobre la masacre del 3M que "sabemos en otros momentos de la historia, dónde estaban ellos y dónde estábamos nosotros". 

PNV y PSE-EE acuerdan pedir al Gobierno español que reconozca el papel del Estado en la masacre del 3 de marzo
