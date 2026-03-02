M3ko sarraskia Gasteizen
"Ez du zentzurik M3ko erantzukizuna Gobernu sozialista bati eskatzea, biktimak gu izan ginelako"

Eneko Andueza secretario general del PSE, entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizen izandako martxoak 3ko sarraskiaren erantzukizun eskaeraren inguruan mintzo da Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia, Radio Euskadiko Boulevard irratsaioari eskainitako elkarrizketan. 

EAJk eta PSE-EEk Espainiako Gobernuari martxoaren 3ko sarraskian Estatuak izan zuen papera aitortzeko eskatzea adostu dute
Martxoak 3 Gasteiz Alderdi Politikoak PSE EE Eneko Andueza Politika

