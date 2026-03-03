El Gobierno de España condena la "actuación desproporcionada" de la Policía el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz

El Gobierno de España ha condena la "actuación desproporcionada de la Policía" el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, y ha expresado su "reconocimiento y homenaje" a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares.

La declaración institucional se leera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

