3 DE MARZO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno de España condena la "actuación desproporcionada" de la Policía el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz

Asimimo, ha expresado su "reconocimiento y homenaje" a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas en aquellos hechos, así como a sus familiares. La declaración institucional se leerá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Martxoak 3 - 3 de marzo de 1976 - funeral
Foto de archivo
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak "Poliziaren neurriz kanpoko jokabidea" gaitzetsi du martxoaren 3an Gasteizen
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno de España ha condena la "actuación desproporcionada de la Policía" el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, y ha expresado su "reconocimiento y homenaje" a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares. 

La declaración institucional se leera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

(Estamos trabajando para ampliar la información)

 

3 de marzo Vitoria-Gasteiz Política

Te puede interesar

VITORIA, 03/03/2026.-El lehendakari, Imanol Pradales, (i) y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han depositado este martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros muertos por disparos de la Policía Armada hace hoy 50 años en Vitoria. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos

El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.

Cargar más
Publicidad
X