El Gobierno de España condena la "actuación desproporcionada" de la Policía el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz
Asimimo, ha expresado su "reconocimiento y homenaje" a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas en aquellos hechos, así como a sus familiares. La declaración institucional se leerá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
