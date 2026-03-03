MARTXOAK 3
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak gaitzetsi egin du martxoaren 3an Gasteizen Poliziak izandako "neurriz kanpoko jokabidea"

Halaber, hildakoei eta haien senitartekoei "aitortza eta omenaldia" adierazi die. Ministroen Kontseiluaren ostean izango den prentsaurrekoan irakurriko dute adierazpen instituzionala. 

Martxoak 3 - 3 de marzo de 1976 - funeral
Artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak gaitzetsi egin du 1976ko martxoaren 3an Poliziak "neurriz kanpo" jokatu izana Gasteizen. Halaber, hildakoei eta haien senitartekoei "aitortza eta omenaldia" adierazi die. 

Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan irakurriko dute adierazpe instituzionala. 

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

Martxoak 3 Gasteiz Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X