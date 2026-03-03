50 años de la masacre
Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz

El régimen reprimió de manera brutal las protestas del movimiento obrero y dejó un balance represivo brutal. Esta es la cronología de las 12 horas que cambiaron Vitoria-Gasteiz.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gasteiz urratu zuten 12 orduak
author image

Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

Un movimiento obrero efervescente, capaz de paralizar la industria de la ciudad, frente a un régimen decadente y atroz, incapaz de dar una respuesta democrática a las crecientes demandas políticas y sociales. Un tejido social concienciado y organizado frente a un poder anclado en la represión. El 3 de marzo de 1976 chocaron en Vitoria-Gasteiz dos mundos, dejando un balance represivo brutal: 5 obreros muertos a manos de la Policía franquista y medio centenar de heridos de bala.

Las protestas laborales que durante el invierno de 1976 salpicaron Vitoria-Gasteiz resultaban expresivas de la fuerza que estaba alcanzando el movimiento obrero en la ciudad. Existían expectativas de cambio, ansias de mejoras sociales y laborales, y, 100 días después de la muerte de Franco, existía un anhelo de una apertura política.

El 3 de marzo aparecía como un día marcado en rojo para el movimiento obrero. Y el poder franquista se empeñó en reprimirlo de manera brutal. Esta es la cronología de las 12 horas clave:

- 8.00 horas. Vitoria-Gasteiz amanece marcada por la tercera jornada de huelga que se había convocado. La mayor parte de las fábricas amanecen cerradas.

-9.00 a 11.00 horas. Los piquetes informativos recorren los polígonos industriales, mientras la Policía franquista vigila las acciones del movimiento obrero.

-11.00 a 14.00 horas. Se suceden las manifestaciones, que parten de fábricas y polígonos industriales para converger en el centro. La Policía interviene con dureza contra las protestas, utilizando las armas. Sobre las 11.00 horas fue herida de bala la empleada de hogar Consuelo Lastra, y otros manifestantes fueron también heridos de bala en la Avenida Gasteiz (entonces Avenida del Generalísimo Francisco Franco).

-14.00 a 15.30 horas.  Los trabajadores habían convocado una asamblea general para las 17.00 horas en la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga, que la Policía pone en su punto de mira. “Al parecer en la iglesia de San Francisco es donde más gente hay. ¿Qué hacemos?”, pregunta uno de los agentes. “Si hay gente ¡a por ellos!”, responde un mando. Los trabajadores comienzan a llenar el entorno de la iglesia de Zaramaga. Y las Fuerzas de Orden Público (FOP) empiezan a desplegar unidades.

-16.00 horas. La llamada del movimiento obrero a concentrarse en Zaramaga es un éxito. Según el dictamen del Instituto Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco (EHU), se concentraron unas 4.000 personas en el interior del templo y una cifra similar en el exterior. Una hora antes todo el entorno se encontraba ya lleno.

-16.50 horas. La Policía establece una línea de control e impide a más trabajadores acercarse a todo el entorno de la iglesia, atestado de obreros y estudiantes.

-16.50 a 17.00 horas. Las FOP deciden desalojar la iglesia. “Procedan a desalojar la iglesia, cambio”, ordena un mando policial. “Si desalojan por las buenas bien. Si no, a palo limpio”, añade.

-17.00 a 17.05 horas: Las grabaciones de la emisora policial reflejan la escalada represiva. En un primer momento, hablan de desalojar “a palo limpio”; poco después hablan, directamente, de “emplear las armas” y de “gasear la iglesia”.

-17.10 horas: La Policía consuma el desalojo violento de la iglesia. Las FOP lanzan botes de humo, y parte de los trabajadores abandonan la iglesia. Según salen, son golpeados y en algunos casos disparados por la espalda. Algunos agentes abren fuego contra la multitud. Se escuchan cientos de disparos. Las grabaciones evidencian la sensación de impunidad de los agentes: “Actuar a mansalva y a limpiar”, “Esto es la guerra en pleno”.

-17.15-17.30 horas. Se producen los primeros muertos.

-17.30 horas: Las consecuencias de la matanza comienzan a ser visibles. “Aquí ha habido una masacre, cambio”, señala uno de los agentes. Los agentes hablan de que han lanzado “mil tiros”.

-Desde las 17.30 horas: Los trabajadores escapan del entorno de la iglesia, controlado por las FOP. El traslado de los heridos a los hospitales se vuelve imposible. Las ambulancias colapsan, y los trabajadores han de ser trasladados en vehículos particulares. Muchos vecinos de Zaramaga abren sus casas a heridos y manifestantes.

-20.00 horas. La ciudad parece un desierto. Se hace el silencio en Vitoria-Gasteiz. En las calles solo se escuchan los coches de la Policía que, tras la masacre, sigue patrullando en busca de manifestantes.

En los días posteriores se confirma el número total de muertos. En un primer momento se pensó que eran tres, de ahí que Lluís Llach hablase de tres fallecidos en Campanades a morts, compuesta aquella misma noche.

Las víctimas mortales fueron Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32; y Bienvenido Pereda Moral, de 30. Los heridos de bala son medio un centenar.

Dos días después de la matanza se celebra el primero de los funerales (Castillo y Pereda no habían fallecido, y se debatían entonces entre la vida y la muerte). El acto se convierte en una gran manifestación de duelo y protesta obrera. Las manifestaciones se multiplican y se expanden a otros lugares. La represión sigue siendo brutal. En los días posteriores al 3-M mueren como consecuencia de la respuesta policial otras tres personas. Uno de ellos es el joven Vicente Antón Ferrero, de 18 años, asesinado por disparos de la Guardia Civil en Basauri.

La matanza y la brutal represión terminarían fortaleciendo al efervescente movimiento obrero y se vuelven en contra del decadente poder postfranquista. El 3-M terminaría siendo el catalizador de una ciudad que no volvería a ser la misma.

