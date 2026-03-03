Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz

-16.50 horas. La Policía establece una línea de control e impide a más trabajadores acercarse a todo el entorno de la iglesia, atestado de obreros y estudiantes.

-16.50 a 17.00 horas. Las FOP deciden desalojar la iglesia. “Procedan a desalojar la iglesia, cambio”, ordena un mando policial. “Si desalojan por las buenas bien. Si no, a palo limpio”, añade.

-17.00 a 17.05 horas: Las grabaciones de la emisora policial reflejan la escalada represiva. En un primer momento, hablan de desalojar “a palo limpio”; poco después hablan, directamente, de “emplear las armas” y de “gasear la iglesia”.

-17.10 horas: La Policía consuma el desalojo violento de la iglesia. Las FOP lanzan botes de humo, y parte de los trabajadores abandonan la iglesia. Según salen, son golpeados y en algunos casos disparados por la espalda. Algunos agentes abren fuego contra la multitud. Se escuchan cientos de disparos. Las grabaciones evidencian la sensación de impunidad de los agentes: “Actuar a mansalva y a limpiar”, “Esto es la guerra en pleno”.

-17.15-17.30 horas. Se producen los primeros muertos.

-17.30 horas: Las consecuencias de la matanza comienzan a ser visibles. “Aquí ha habido una masacre, cambio”, señala uno de los agentes. Los agentes hablan de que han lanzado “mil tiros”.

-Desde las 17.30 horas: Los trabajadores escapan del entorno de la iglesia, controlado por las FOP. El traslado de los heridos a los hospitales se vuelve imposible. Las ambulancias colapsan, y los trabajadores han de ser trasladados en vehículos particulares. Muchos vecinos de Zaramaga abren sus casas a heridos y manifestantes.

-20.00 horas. La ciudad parece un desierto. Se hace el silencio en Vitoria-Gasteiz. En las calles solo se escuchan los coches de la Policía que, tras la masacre, sigue patrullando en busca de manifestantes.

En los días posteriores se confirma el número total de muertos. En un primer momento se pensó que eran tres, de ahí que Lluís Llach hablase de tres fallecidos en Campanades a morts, compuesta aquella misma noche.

Las víctimas mortales fueron Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32; y Bienvenido Pereda Moral, de 30. Los heridos de bala son medio un centenar.

Dos días después de la matanza se celebra el primero de los funerales (Castillo y Pereda no habían fallecido, y se debatían entonces entre la vida y la muerte). El acto se convierte en una gran manifestación de duelo y protesta obrera. Las manifestaciones se multiplican y se expanden a otros lugares. La represión sigue siendo brutal. En los días posteriores al 3-M mueren como consecuencia de la respuesta policial otras tres personas. Uno de ellos es el joven Vicente Antón Ferrero, de 18 años, asesinado por disparos de la Guardia Civil en Basauri.

La matanza y la brutal represión terminarían fortaleciendo al efervescente movimiento obrero y se vuelven en contra del decadente poder postfranquista. El 3-M terminaría siendo el catalizador de una ciudad que no volvería a ser la misma.