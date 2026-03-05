Itziar Carrocera (PNV) proclamada nueva alcaldesa de Santurtzi con los cinco votos en blanco del PSE-EE

La candidata del PNV Itziar Carrocera ha sido proclamada con los únicos votos de su formación, nueva alcaldesa de Santurtzi, en sustitución de la también jeltzale Karmele Tubilla, que renunció a su cargo. Los votos en blanco de los cinco concejales del PSE-EE han favorecido que se designara a la aspirante jeltzale, como lista más votada en las pasadas eleccciones municipales.

El salón de plenos del consistorio ha acogido este jueves un pleno extraordinario de investidura tenso y bronco, en el que ninguna de las dos candidaturas alternativas, presentadas por EH Bildu y el PP, ha logrado la mayoría absoluta.

A las dos candidatas de la formación jeltzale y de EH Bildu, Miren Matanzas, se ha sumado esta misma mañana un tercer aspirante, el único concejal del PP, Luis Ángel Urdiales. Ninguno de los tres ha recabado los 11 de los 21 respaldos que se necesitaban para lograr la mayoría absoluta.

Carrocera ha recibido los apoyos de los siete concejales de su partido, Matanzas los seis votos de los ediles de su grupo, EH Bildu, y los dos de Elkarrekin Podemos, mientras que Urdiales solo ha sido respaldado con un voto. Los socialistas no han apoyado a ninguno de los tres y ha votado en blanco. De esta forma, ha sido proclamada la aspirante de la lista más votada, Itziar Carrocera.

En su primer discurso como alcaldesa, Carrocera ha asegurado que asume su responsabilidad "con ilusión, respeto y determinación, consciente de las dificultades, pero consciente también de que el pueblo tiene la fuerza suficiente para afrontar el futuro con consenso y valentía". "Me voy a dejar la piel, voy a darlo todo por el pueblo", ha asegurado.

Carrocera, que estará al frente de la alcaldía durante los 14 meses que restan de mandato, releva a la jeltzale Karmele Tubilla, que el pasado 12 de febrero anunció su dimisión tras el caso de una supuesta filtración de un examen de ascenso a un agente de la Policía Local.