Itziar Carrocera (EAJ) izendatu dute Santurtziko alkate, PSE-EEren bost boto zuriekin
Alkatetza "ilusioz" hartu du jeltzaleak, eta zailtasunez jakitun: "Dena emango dut herriaren alde lanean".
Itziar Carrocera EAJko hautagaia izendatu dute Santurtziko alkate, Karmele Tubilla, kargua utzi zuen jeltzalearen ordez. PSE-EEko bost zinegotzien boto zuriei esker, hautagai jeltzalea izendatu dute alkatetzarako, aurreko udal hauteskundeetan zerrenda bozkatuena izan zen alderdia izan zen EAJ.
Ez-ohiko inbestidura saioa egin dute gaur Santurtziko Udaleko pleno aretoan, udalbatza beroa izan da, tentsio handikoa.
Alderdi jeltzalearen eta Miren Matanzas EH Bilduren hautagaiei hirugarren bat gehitu zaie gaur goizean, Luis Angel Urdiales PPko zinegotzia (zinegotzi bakarra du alderdiak Udalbatzan).
Carrocerak bere alderdiko zazpi zinegotzien babesa jaso du, Matanzasek EH Bilduko zinegotziena eta Elkarrekin Podemoseko biena, eta Urdialesek boto bakarra jaso du. Sozialistek ez dute hiruretako bat ere babestu eta boto zuria eman dute.
Alkate gisa egin duen lehen hitzaldian, Carrocerak esan du bere erantzukizuna "ilusioz, errespetuz eta erabakitasunez" hartzen duela, "zailtasunez jakitun, baina jakinik ere herriak etorkizunari adostasunez eta ausardiaz aurre egiteko indar nahikoa duela". "DEna emango dut herriren aled", esan du.
Carrocerak, agintaldia amaitzeko falta diren 14 hilabeteetan alkatetzan egongo denak, Karmele Tubilla jeltzalea ordezkatuko du. Izan ere, Tubillak dimisioa eman zuen otsailaren 12an, Udaltzaingoaren igoera-azterketa batean hautagai bati azterketa filtratu izanaz akusatu zutelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Lehendakariak urgentziaz deitu du Industria Defendatzeko Taldea, Irango gerragatik
Bilera datorren asteko asteazkenean izango da, lehendakariak aurreratu duenez, eta honako helburu hauek ditu: "etengabeko monitorizazio-mekanismoak aktibatzea, enpresa eta kluster guztiekiko koordinazioa indartzea eta kontingentzia neurrien pakete bat prestatzea, Ekialde Ertaineko gatazka hilabeteetan luzatuko balitz prest egoteko".
Espainiako Gobernuak guztiz gezurtatu du AEBko Armadarekin lankidetza adostu izana
Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak arratsaldean adierazi duenez, Espainiako Gobernua prest dago AEBko Armadarekin lan egiteko.
Lehendakariak esan du Belgika Euskadirentzat hainbat alorretan "aliatu bat" dela
Bart De Wever Belgikako lehen ministroarekin bildu da gaur Imanol Pradales lehendakaria Bruselan, eta hainbat alorretan bi herrialdeen arteko lankidetza aukerak ikusten ditu. Besteak beste, industria, euskararen ofizialtasuna eta Makroeskualde Atlantikoa aipatu ditu.
Abalosen eta Koldoren aurkako musukoen auziko epaiketa apirilaren 7an hasiko da, Auzitegi Gorenean
Funtzionario-eroskeria, eragimen-trafikoa, baliabideak bidegabe eralgitzea, erakunde kriminala, lehen eskuko informazioaz baliatzea, faltsukeria eta prebarikazio delituengatik epaituko dituzte.
Estatuak 1976ko Gasteizko sarraskian izan zuen papera aitortzea baztertu du Senatuak, eztabaida gogor batean
Tentsioa areagotu egin da Josu Estarrona EH Bilduren senatariak, PPren aulkiari begira eta ukabila gora zuela, hau esan duenean: "Hil ezin izan zenituzten langileen bilobak gara!". Javier Arenasek (PP) Estarronaren esaldia kentzeko eskatu dio presidenteari, eta Javier Maroto Senatuaren presidenteordeak onartu egin du eskaera.
AEBren eta Iranen arteko gatazka baretzeko "batasunetik" lan egiteko eskatu dio Pradalesek EBri
Imanol Pradales lehendakariak AEBren eta Iranen arteko gatazka baretzeko "batasunetik eta ahots bakarrarekin" lan egiteko eskatu dio Europar Batasunari, eta aldez aurretik estatuek bat egin beharko dute, "Europan zatiketa ez delako positiboa".
Feijoo Aitor Estebanekin bildu da: "Niri Gernikako Estatutua bere horretan gustatzen zait"
PPren presidenteak adierazi du kezkaturik dagoela “Bilduk sinatuko” omen duen erreforma dela eta. EAJko iturriek, bestalde, bi buruek bilera izan dutela baieztatu diote EITBri. "Alderdi demokratiko guztiekin" egin ohi dituela bilerak adierazi dute, eta ez dute edukiari buruzko zehaztasunik eman.
Sanchezen agerraldia, bost titularretan
Pedro Sanchezek 2003an Iraken inbasioarekin ezagun egin zen "gerrari ez" leloa berreskuratu du Ekialde Hurbileko gatazkaren aurrean, eta ohartarazi du Espainia ez dela izango munduarentzat txarra den zerbaiten konplize, bakarren baten errepresalien beldur, Donald Trumpi erreferentzia eginez.
AEBk eta Israelek Irani egindako erasoaren harira egindako adierazpen instituzional batean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du Espainiaren jarrera argia dela: nazioarteko zuzenbidea ez errespetatzea arbuiatzea eta iraganeko akatsetan erortzea saihestea. Ohartarazi duenez, Espainia "ez da munduarentzat txarra den zerbaiten konplize izango, baten baten errepresalien beldurragatik soilik".