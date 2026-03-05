Santurtzi
Itziar Carrocera (EAJ) izendatu dute Santurtziko alkate, PSE-EEren bost boto zuriekin

Alkatetza "ilusioz" hartu du jeltzaleak, eta zailtasunez jakitun: "Dena emango dut herriaren alde lanean".

Itziar Carrocera, aginte makilarekin, ostegun honetan.
EITB

Azken eguneratzea

Itziar Carrocera EAJko hautagaia izendatu dute Santurtziko alkate, Karmele Tubilla, kargua utzi zuen jeltzalearen ordez. PSE-EEko bost zinegotzien boto zuriei esker, hautagai jeltzalea izendatu dute alkatetzarako, aurreko udal hauteskundeetan zerrenda bozkatuena izan zen alderdia izan zen EAJ.

Ez-ohiko inbestidura saioa egin dute gaur Santurtziko Udaleko pleno aretoan, udalbatza beroa izan da, tentsio handikoa.

Alderdi jeltzalearen eta Miren Matanzas EH Bilduren hautagaiei hirugarren bat gehitu zaie gaur goizean, Luis Angel Urdiales PPko zinegotzia (zinegotzi bakarra du alderdiak Udalbatzan).

Carrocerak bere alderdiko zazpi zinegotzien babesa jaso du, Matanzasek EH Bilduko zinegotziena eta Elkarrekin Podemoseko biena, eta Urdialesek boto bakarra jaso du. Sozialistek ez dute hiruretako bat ere babestu eta boto zuria eman dute.

Alkate gisa egin duen lehen hitzaldian, Carrocerak esan du bere erantzukizuna "ilusioz, errespetuz eta erabakitasunez" hartzen duela, "zailtasunez jakitun, baina jakinik ere herriak etorkizunari adostasunez eta ausardiaz aurre egiteko indar nahikoa duela". "DEna emango dut herriren aled", esan du. 

Carrocerak, agintaldia amaitzeko falta diren 14 hilabeteetan alkatetzan egongo denak, Karmele Tubilla jeltzalea ordezkatuko du. Izan ere, Tubillak dimisioa eman zuen otsailaren 12an, Udaltzaingoaren igoera-azterketa batean hautagai bati azterketa filtratu izanaz akusatu zutelako. 

Santurtzi EAJ Bizkaia Politika

