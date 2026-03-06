El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca
El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.
Pradales pide a EH Bildu "evitar el uso partidista del feminismo" y "tejer alianzas" en igualdad "entre todos y todas"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha solicitado a EH Bildu "evitar el uso partidista, la superioridad moral" y "tomar la bandera del feminismo para uno mismo" y ha apelado a "tejer alianzas" en igualdad "entre todos y todas", para "multiplicar la acción y el efecto de la acción compartida". (Original en euskera)
Itziar Carrocera (PNV) proclamada nueva alcaldesa de Santurtzi con los cinco votos en blanco del PSE-EE
La jeltzale asume la alcaldía "con ilusión" y consciente de las difultades: "Me voy a dejar la piel, voy a darlo todo por el pueblo".
El lehendakari convoca de urgencia el Grupo para la Defensa Industrial por la guerra en Irán
La reunión se celebrará el miércoles de la semana que viene según ha adelantado el lehendakari y busca "activar mecanismos de monitorización permanente, reforzar la coordinación con todas las empresas y clústeres y preparar un paquete de medidas de contingencia ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio se prolongue durante meses".
El Gobierno de España desmiente "tajantemente" que haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado esta tarde que España ha accedido a "cooperar" con el Ejército estadounidense.
Pradales ve en Bélgica un "aliado" para Euskadi en diferentes ámbitos
El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido hoy en Bruselas con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever. El jefe del Ejecutivo vasco ve posibilidades de cooperación entre ambos países en diversos ámbitos; entre otros, ha citado la industria, la oficialidad del euskera y la Macroregión Atlántica.
El Senado rechaza en un bronco debate el reconocimiento del papel del Estado en la masacre de Vitoria de 1976
La tensión ha aumentado cuando Josu Estarrona, senador de EH Bildu, ha espetado, mirando a la bancada del PP y con el puño en alto: "¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!". Javier Arenas (PP) ha pedido a la Presidencia que se retire la frase de Estarrona y lo ha tildado de "discurso etarra". El vicepresidente del Senado, Javier Maroto, se lo ha concedido.
El juicio por las mascarillas contra Ábalos y Koldo arrancará en el Tribunal Supremo el 7 de abril
Se les juzgará por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.
El lehendakari Pradales pide una única voz de Europa para desescalar el conflicto
El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a la Unión Europea a trabajar "desde la unidad y con una única voz" en la desescalada del conflicto entre EE. UU. e Irán y a acordar previamente las desavenencias entre estados porque "la fragmentación en Europa no es positiva".
Feijóo se reúne con Aitor Esteban: "A mi me gusta el Estatuto de Gernika como es"
El presidente del PP también ha mostrado su preocupación por una posible reforma del mismo que tenga “la firma de Bildu”.