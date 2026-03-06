Y vasca
El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca

Óscar Puente
18:00 - 20:00
Óscar Puente en Vitoria-Gasteiz. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Puente ministroak ez du uste euskal Y-a 3 edo 4 urtetan amaitzeko arazorik egongo denik

Última actualización

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.

Tren de Alta Velocidad Política

