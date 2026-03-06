Euskal Y
Puente ministroaren ustez, ez da arazorik egongo 'Euskal Y-a' 3-4 urtetan amaitzeko

Óscar Puente
18:00 - 20:00
Óscar Puente Gasteizen. Argazkia: Europa Press.

Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak adierazi du Euskal Yaren lanak "azken txanpan" sartu direla eta ez dagoela "hiruzpalau urtetan" amaitzeko oztoporik. AHTarekin "iltzatuta duen arantza" Frantzia dela esan du, baina Philippe Tabarot Frantziako egungo ministroa Europako Korridore Atlantikoa osatzeko azpiegitura Frantzian jarraitzearen aldekoa dela uste du.

Abidadura Handiko Trena Politika

