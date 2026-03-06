8M
Pradales pide a EH Bildu "evitar el uso partidista del feminismo" y "tejer alianzas" en igualdad "entre todos y todas"

(Foto de ARCHIVO) El pleno de la Cámara ha debatido sobre grandes propietarios de vivienda REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/12/2025
Euskaraz irakurri: Pradalesek "feminismoaren erabilera alderdikoia saihesteko" eskatu dio EH Bilduri, eta "guztion artean berdintasunean aliantzak ehuntzeko"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha solicitado a EH Bildu "evitar el uso partidista, la superioridad moral" y "tomar la bandera del feminismo para uno mismo" y ha apelado a "tejer alianzas" en igualdad "entre todos y todas", para "multiplicar la acción y el efecto de la acción compartida". (Original en euskera)

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
