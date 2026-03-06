M8

Pradalesek "feminismoaren erabilera alderdikoia saihesteko" eskatu dio EH Bilduri, eta "guztion artean berdintasunean aliantzak ehuntzeko"

(Foto de ARCHIVO) El pleno de la Cámara ha debatido sobre grandes propietarios de vivienda REMITIDA / HANDOUT por PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/12/2025
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak feminismoaren "erabilera alderdikoia eta nagusitasun morala" saihesteko eskatu dio EH Bilduri, eta "feminismoaren bandera hartzea" egotzi dio. Era berean, dei egin dio "denon artean" berdintasunean "aliantzak" ehuntzeko.

Feminismoa Imanol Pradales Pello Otxandiano Politika

18:00 - 20:00
Gehiago ikusi
