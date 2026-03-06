ORIENTE PRÓXIMO
Sánchez reafirma su “no a la guerra” y subraya que nunca apoyará ninguna acción que atente a la legalidad internacional

Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa. A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). Este encuentro bilateral entre los gobiernos de España y Portugal persigue impulsar la cooperación entre ambos países en asuntos estratégicos comunes como las infraestructuras, gestión del agua, energía renovables o la digitalización, alimentando un clima de entendimiento mutuo. Francisco J. Olmo / Europa Press 06/3/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanchezek "gerrari" ezetza eman diola berretsi du, eta nazioarteko legedia babesten duen ekintzarik ez duela inoiz babestuko azpimarratu du
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español ha reiterado su postura de “no a la guerra” durante la cumbre bilateral entre España y Portugal. Sánchez ha subrayado que mantiene “respeto” hacia Estados Unidos y su sociedad, pero ha insistido en que la posición del Gobierno español es clara.

Pedro Sánchez Gobierno de España España Estados Unidos Irán Política

