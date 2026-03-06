EKIALDE HURBILA
Sanchezek "gerrari ez" leloa berretsi du, eta nazioarteko legediaren kontrako ekintzarik ez duela babestuko gaineratu du

Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los medios de comunicación durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa. A 6 de marzo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). Este encuentro bilateral entre los gobiernos de España y Portugal persigue impulsar la cooperación entre ambos países en asuntos estratégicos comunes como las infraestructuras, gestión del agua, energía renovables o la digitalización, alimentando un clima de entendimiento mutuo. Francisco J. Olmo / Europa Press 06/3/2026
Espainiako Gobernuko presidenteak "gerrari ez" leloa berretsi du Espainiaren eta Portugalen arteko goi-bileran. Sanchezek azpimarratu du "errespetua" duela AEBrekiko eta horren gizartearekiko, baina Espainiako Gobernuaren jarrera argia dela azpimarratu du.

