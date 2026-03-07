8M

EH Bildu afirma que es más necesario que nunca salir a la calle en el 8M

18:00 - 20:00
EITB

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, EH Bildu se ha sumado a las movilizaciones organizadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Nerea Kortajarena, secretaria de programa de EH Bildu, ha afirmado que hay que decirle claro a la extrema derecha que no van a permitir ningún retroceso. Ha añadido que hay que seguir dando pasos para lograr la igualdad real .

Feminismo EH Bildu Política

