M8
EH Bilduk esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela M8an kalera ateratzea

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Emakumeen Nazioarteko Egunaren bezperan, EH Bilduk bat egin du Euskal Herriko Mugimendu Feministak antolatutako mobilizazioekin. Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa zuzendariak adierazi du eskuin-muturrari argi esan behar zaiola ez dutela inolako atzerapausorik onartuko. Berdintasun erreala lortzeko urratsak ematen segi beharra dagoela gaineratu du.

Feminismoa EH Bildu Politika

