Etxanobe, sobre la llegada del TAV a Bilbao: "Debe abordarse con seriedad y rigor, no podemos ir a mayores retrasos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxanobe, AHTa Bilbora iristeari buruz: "Seriotasunez eta zorroztasunez ekin behar zaio, ezin dugu atzerapen handiagoetara joan"
EITB

Última actualización

El pasado viernes, el ministro español de Transportes Óscar Puente aseguró que en "tres o cuatro años" estaría acabada la Y vasca. Entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe ha asegurado que "cada día de retraso" supone "pérdida de competitividad para Euskadi y especialmente para Bizkaia". 

Tren de Alta Velocidad Elixabete Etxanobe Diputación Foral de Bizkaia Bizkaia Política

18:00 - 20:00
El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.
