Etxanobe, AHTari buruz: "Seriotasunez eta zorroztasunez ekin behar zaio, ezin dugu atzerapen gehiagorik izan"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Joan den ostiralean, Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak esan zuen "hiruzpalau urtetan" euskal Y-a bukatuta egongo zela. Horren harira, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak azpimarratu du, Radio Euskadiko "Boulevard" saioari eskainitako elkarrizketan, "egun bakarreko atzerapenak ere Euskadirentzat eta bereziki Bizkaiarentzat lehiakortasuna galtzea" dakarrela. 

Abidadura Handiko Trena Elixabete Etxanobe Bizkaiko Foru Aldundia Bizkaia Politika

