Será noticia: Reunión del Grupo para la Defensa Industrial, 22º aniversario del 11M y preacuerdo en los comedores escolares públicos de Euskadi

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 11 de marzo de 2026:

- Reunión del Grupo para la Defensa Industrial: La Mesa para la Defensa Industrial analiza las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo con la participación del lehendakari Imanol Pradales, el consejero de Industria Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el conjunto de instituciones, clústeres, empresas y agentes. La reunión se celebrará a las 17:30 horas en el Parque Tecnológico de Zamudio.

- Aniversario del 11M: Hoy se cumplen 22 años de los atentados yihadistas del 11M en Madrid que dejaron un balance de 193 víctimas mortales y más de 2000 personas heridas. Por ello, asociaciones de víctimas e instituciones organizan varios actos de homenaje y memoria.

- Preacuerdo en los comedores escolares públicos de Euskadi: Tras el preacuerdo alcanzado por los sindicatos LAB, CC. OO. y UGT en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasca, han decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves.