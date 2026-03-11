Hoy es noticia
Será noticia: Reunión del Grupo para la Defensa Industrial, 22º aniversario del 11M y preacuerdo en los comedores escolares públicos de Euskadi

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Industria del metal. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Industria Defendatzeko Taldearen bilera, martxoaren 11ko atentatuen urteurrena eta aurreakordioa EAEko eskola publikoetako jantokietan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 11 de marzo de 2026:

- Reunión del Grupo para la Defensa Industrial: La Mesa para la Defensa Industrial analiza las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo con la participación del lehendakari Imanol Pradales, el consejero de Industria Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el conjunto de instituciones, clústeres, empresas y agentes. La reunión se celebrará a las 17:30 horas en el Parque Tecnológico de Zamudio.

- Aniversario del 11M: Hoy se cumplen 22 años de los atentados yihadistas del 11M en Madrid que dejaron un balance de 193 víctimas mortales y más de 2000 personas heridas. Por ello, asociaciones de víctimas e instituciones organizan varios actos de homenaje y memoria.

- Preacuerdo en los comedores escolares públicos de Euskadi: Tras el preacuerdo alcanzado por los sindicatos LAB, CC. OO. y UGT en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasca, han decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves. 

euskal hirigune elkargoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El papel de la Mancomunidad de Iparralde, uno de los ejes del debate en la campaña electoral

Ipar Euskal Herria celebrará elecciones municipales los días 15 y 22 de marzo. Además de renovarse los 158 ayuntamientos, también se elegirá la nueva representación de la Mancomunidad de Iparralde, una institución creada en 2017 cuya función sigue generando opiniones diversas. Con motivo de estos comicios, ETB ha recabado valoraciones a favor y en contra por parte de distintos agentes.

Senpere-bozak-aitor-sagarzazu-vídeo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la última semana de la campaña para las elecciones locales en Iparralde

El domingo 15 de marzo se celebrará la primera vuelta, en la que se espera que los resultados sean definitivos en el 90 % de los 160 municipios, en los cuáles solo se presentan una candidatura o dos. Sin embargo, es muy probable que en 14 localidades haya que ir a segunda vuelta (22 de marzo), salvo que alguna de las candidaturas supere el 50% de apoyo en la primera. Los votos de las Herriko Etxea tienen una importancia supramunicipal, ya que en base a ello se decide la composición de la Euskal Hirigune Elkargoa (EHE). 

