TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Industria Defendatzeko Taldearen bilera, martxoaren 11ko atentatuen urteurrena eta aurreakordioa EAEko eskola publikoetako jantokietan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Metalaren industria. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Industria Defendatzeko Taldearen bilera: Industria Defendatzeko Taldearen premiazko bilera egingo dute Ekialde Hurbileko gerraren ondorio ekonomikoak aztertzeko. Bilera 17:30ean egingo da Zamudioko Parke Teknologikoan eta bertan izango dira Imanol Pradales lehendakaria, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua eta kluster, enpresa eta eragile guztiek parte hartuko dute. 

- Martxoaren 11ko atentatuen urteurrena: Gaur 22 urte betetzen dira talde jihadista batek Madrilen atentatuak egin eta 193 pertsona hil eta 2.000 zauritu baino gehiago utzi zituenetik. 

- Aurreakordioa EAEko eskola publikoetako jantokietan: EAEko eskola publikoetan jantoki zerbitzua egongo da gaur biharretan, LAB, CC. OO. eta UGT sindikatuek aurreakordioa lortu eta greba bertan behera utzi ostean. 

Senpere-bozak-aitor-sagarzazu-vídeo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da Ipar Euskal Herriko herriko bozetarako kanpainaren azken astea

160 udalerritako auzapezak hautatu beharko dituzte herritarrek eta espero da horietatik ia gehientsuenetan, % 90etan, lehen itzulian (martxoak 15) emaitzak erabakita gelditzea, hautagaitza bakarra edo bi daudelako. Aldiz, oso litekeena da 14 herritan bigarren itzulira (martxoak 22) joatea, hautagaitzetako batek ez badu behintzat lehenengoan % 50eko babesa gainditzen. Herriko etxeez gaindiko garrantzia dute bozek, emaitzen arabera osatuko baita, ondoren, Euskal Hirigune Elkargoa.

