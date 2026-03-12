FUGA DE BENCENO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

PNV de Muskiz denuncia el relato "sesgado e incompleto" del alcalde sobre el incidente del benceno en Petronor

Según la formación jeltzale, las primeras horas estuvieron marcadas por "momentos de tensión y desconcierto mientras se esperaba información actualizada por parte de las autoridades sanitarias".
MUSKIZ (BIZKAIA), 27/02/2026.- Vista parcial de la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia). Los últimos resultados de las mediciones en el municipio vizcaíno de Muskiz "constatan fluctuaciones en las concentraciones de benceno en aire", tras la incidencia registrada ayer jueves en la refinería de Petronor y por ello el Gobierno Vasco mantiene las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados, con puertas y ventanas cerradas. EFE/ Miguel Toña
La planta de Petronor en Muskiz. Imagen de archivo.
author image

EITB

Última actualización

El PNV de Muskiz ha criticado la gestión realizada por el alcalde, Eduardo Briones (PSE-EE), tras el episodio de niveles elevados de benceno registrado el pasado 26 de febrero en la planta de Petronor y ha denunciado que el vídeo difundido días después desde Alcaldía ofrece "un relato parcial, sesgado, que omite hechos relevantes y la participación de otros representantes municipales".

La formación jeltzale considera que, ante un incidente que "afecta directamente a la salud pública y a la seguridad de la ciudadanía, la prioridad de cualquier institución debe ser la transparencia, el rigor informativo y la coordinación institucional, y no la construcción de relatos políticos a posteriori, como ha sido el caso".

En un comunicado, ha señalado que "durante la tarde del 26 de febrero ya existía información sobre niveles elevados de benceno, algo que el propio alcalde reconoce". Sin embargo, ha criticado que el relato difundido posteriormente "presenta la situación como si el Ayuntamiento hubiera conocido la gravedad del episodio únicamente a las 20:29 horas, cuando el Gobierno Vasco trasladó las medidas preventivas, una versión que no refleja lo ocurrido".

El PNV ha recordado que cuando sus representantes acudieron al Ayuntamiento tras conocer las recomendaciones sanitarias no fueron informadas de la existencia de ninguna supuesta "mesa de crisis", y que las primeras horas estuvieron marcadas por "momentos de tensión y desconcierto mientras se esperaba información actualizada por parte de las autoridades sanitarias".

Para el PNV, lo sucedido el 26 de febrero exige "máxima claridad institucional: conocer qué información existía durante la tarde, cuándo se trasladó al Ayuntamiento y qué decisiones se adoptaron en cada momento".

Titulares de Hoy Muskiz Petronor EAJ-PNV PSE EE Política

Te puede interesar

Entrevista en Radio Euskadi al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. habla sobre las sentencias de los perfiles lingüísticos de euskera en las instituciones vascas.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Otxandiano denuncia una “estrategia organizada” contra los perfiles de euskera y acusa de “prácticas pseudomafiosas”

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Peio Otxandiano, asegura que el goteo de recursos judiciales contra los perfiles lingüísticos del euskera responde a “un impulso organizado”. A la luz de esas decisiones judiciales, reclama al PNV y al PSE-EE que se sienten a negociar una reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el sistema, algo que, según denuncia, ambos partidos se niegan a hacer.

Cargar más
Publicidad
X