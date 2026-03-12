PNV de Muskiz denuncia el relato "sesgado e incompleto" del alcalde sobre el incidente del benceno en Petronor
El PNV de Muskiz ha criticado la gestión realizada por el alcalde, Eduardo Briones (PSE-EE), tras el episodio de niveles elevados de benceno registrado el pasado 26 de febrero en la planta de Petronor y ha denunciado que el vídeo difundido días después desde Alcaldía ofrece "un relato parcial, sesgado, que omite hechos relevantes y la participación de otros representantes municipales".
La formación jeltzale considera que, ante un incidente que "afecta directamente a la salud pública y a la seguridad de la ciudadanía, la prioridad de cualquier institución debe ser la transparencia, el rigor informativo y la coordinación institucional, y no la construcción de relatos políticos a posteriori, como ha sido el caso".
En un comunicado, ha señalado que "durante la tarde del 26 de febrero ya existía información sobre niveles elevados de benceno, algo que el propio alcalde reconoce". Sin embargo, ha criticado que el relato difundido posteriormente "presenta la situación como si el Ayuntamiento hubiera conocido la gravedad del episodio únicamente a las 20:29 horas, cuando el Gobierno Vasco trasladó las medidas preventivas, una versión que no refleja lo ocurrido".
El PNV ha recordado que cuando sus representantes acudieron al Ayuntamiento tras conocer las recomendaciones sanitarias no fueron informadas de la existencia de ninguna supuesta "mesa de crisis", y que las primeras horas estuvieron marcadas por "momentos de tensión y desconcierto mientras se esperaba información actualizada por parte de las autoridades sanitarias".
Para el PNV, lo sucedido el 26 de febrero exige "máxima claridad institucional: conocer qué información existía durante la tarde, cuándo se trasladó al Ayuntamiento y qué decisiones se adoptaron en cada momento".
