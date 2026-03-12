Muskizko EAJk alkatearen kontakizun "partziala eta lerratua" salatu du, bentzeno isuriaren egunean
Jeltzaleen arabera, lehendabiziko orduetan "tentsio eta nahasmen uneak" izan ziren, "osasun-agintarien informazio eguneratuaren zain zeuden bitartean".
Muskizko EAJk gogor kritikatu du Eduardo Briones alkateak (PSE-EE) Petronorren lantegian bentzeno maila altuak erregistratu ostean egindako kudeaketa, otsailaren 26an, eta salatu du egun batzuk geroago Udalak zabaldutako bideoak "kontakizun partziala eta lerratua” eskaintzen duela, “gertaera garrantzitsuak eta beste udal ordezkari batzuen parte-hartzea” alde batera uzita.
Alderdi jeltzalearen ustez, "osasun publikoari eta herritarren segurtasunari zuzenean eragiten dien gertakari baten aurrean, edozein erakunderen lehentasuna gardentasuna, zehaztasuna eta koordinazioa izan behar dira, eta ez gerora kontakizun politikoak eraikitzea, kasu honetan bezala".
Ohar batean adierazi duenez, "otsailaren 26ko arratsaldean bentzeno maila altuei buruzko informazioa zegoen, alkateak berak onartu duen bezala". Hala ere, kritikatu duenez, ondoren zabaldutako kontakizunak "Udalak gertakariaren larritasuna 20:29an soilik ezagutu izan balu bezala aurkezten du egoera, Eusko Jaurlaritzak prebentzio-neurriak helarazi zituenean, eta bertsio horrek ez du gertatutakoa islatzen".
EAJk gogorarazi du bere ordezkariak Udalera joan zirenean, osasun-gomendioak ezagutu ondoren, ez zietela jakinarazi ustezko "krisi-mahairik" zegoela, eta lehen orduetan "tentsio eta nahasmen uneak" izan zirela, "osasun-agintarien informazio eguneratuaren zain zeuden bitartean".
EAJren ustez, otsailaren 26an gertatutakoak "argitasun instituzional handia eskatzen du: ezagutzea arratsaldean zer informazio zegoen, noiz helarazi zitzaion Udalari eta zein erabaki hartu ziren une bakoitzean".
