Andueza llama a luchar por la igualdad porque PP y Vox hacen política contra las mujeres y otros solo quieren aparentar
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado este sábado a los socialistas a "luchar por la igualdad", porque PP y Vox hacen política "contra las mujeres", y otros "solo quieren aparentar". Además, ha acusado a ambas formaciones de "valerse de interpretaciones" para "legitimar pasos atrás", como "hicieron en las comunidades autónomas" y lo "volverán a hacer con los nuevos acuerdos que están negociando".
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