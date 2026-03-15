A las 12:00 horas, la participación en las elecciones municipales de los Pirineos Atlánticos —Iparralde pertenece a este departamento— era del 26,74 %, según datos facilitados por la Prefectura. El porcentaje es muy similar al registrado a la misma hora en los comicios de hace seis años (26,40 %) y se sitúa por encima del obtenido en 2014 (25,62 %). Sin embargo, es siete puntos superior a la registrada en el Estado francés (sólo el 19,37 % del electorado ha votado).

Los colegios electorales han abierto a las 08:00 horas y permanecerán así hasta las 18:00 horas. En total, se elegirán 160 alcaldías. El sistema electoral francés es de dos vueltas, aunque en el caso de Iparralde, la inmensa mayoría de municipios —alrededor del 90 %— el resultado quedará decidido ya en la primera. De hecho, en 116 localidades existe una única candidatura y en 30 concurren dos listas, de modo que bastará con que se alcance el mínimo legalmente establecido en la primera vuelta. Así, solo en unas 15 localidades, Baiona, Biarritz o Angelu entre ellas, podría ser necesaria una segunda vuelta.

Además de elegir las alcaldías, estos comicios son clave para configurar la representación de Mancomunidad de Iparralde.