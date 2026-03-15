ELECCIONES EN IPARRALDE
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La participación a las 12:00 horas roza el 27 % en los Pirineos Atlánticos, una cifra similar a la alcanzada hace seis años

Los colegios electorales han abierto a las 08:00 horas. Aunque el sistema electoral prevé dos vueltas, en el 90 % de municipios el resultado quedará decidido ya este domingo.

Una mujer elige su papeleta en un colegio electoral de Baiona. EITB

Euskaraz irakurri: Hauteskundeak Ipar Euskal Herrian, lehen itzulia gaur, martxoaren 15ean, egin dute eta udalerri gehienetan gaur aukeratu dute auzapeza
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EITB

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A las 12:00 horas, la participación en las elecciones municipales de los Pirineos Atlánticos —Iparralde pertenece a este departamento— era del 26,74 %, según datos facilitados por la Prefectura. El porcentaje es muy similar al registrado a la misma hora en los comicios de hace seis años (26,40 %) y se sitúa por encima del obtenido en 2014 (25,62 %). Sin embargo, es siete puntos superior a la registrada en el Estado francés (sólo el 19,37 % del electorado ha votado). 

Los colegios electorales han abierto a las 08:00 horas y permanecerán así hasta las 18:00 horas. En total, se elegirán 160 alcaldías. El sistema electoral francés es de dos vueltas, aunque en el caso de Iparralde, la inmensa mayoría de municipios —alrededor del 90 %— el resultado quedará decidido ya en la primera. De hecho, en 116 localidades existe una única candidatura y en 30 concurren dos listas, de modo que bastará con que se alcance el mínimo legalmente establecido en la primera vuelta. Así, solo en unas 15 localidades, Baiona, Biarritz o Angelu entre ellas, podría ser necesaria una segunda vuelta.

Además de elegir las alcaldías, estos comicios son clave para configurar la representación de Mancomunidad de Iparralde. 

Pugna ajustada en Baiona

Los candidatos y las candidatas han llamado a la participación y, según las primeras sensaciones recabadas por EITB a pie de urna, parece que la contienda está generando interés entre las personas con derecho a voto. 

En Baiona, el actual alcalde, el centrista Jean-René Etchegaray, pretende revalidar su puesto por tercera vez. Según ha admitido a periodistas, está "tranquilo", ya que la última palabra la tiene el electorado. En total, habrá cinco listas en liza: tres de la izquierda y otra de la extrema derecha (la única en todo Iparralde). Así las cosas, habrá que esperar a la segunda vuelta para saber quién dirigirá la capital labortana. 

Kanbo, también en Lapurdi, constituye otro de los focos de atención de la jornada, ya que el presidente del Ipar Buru Batzar, Peio Etxeleku, opta a la alcaldía tras abandonar la lista del actual alcalde. En total, tres listas compiten por la alcaldía. Según ha destacado Etxeleku, "en 30 años no se ha presentado más de una lista, y parece que hemos generado interés". Etxeleku pretende disputar la presidencia de la Mancomunidad de Iparralde a Etchegaray, y para ello, es determinante que se haga con la alcaldía. 

Seis listas medirán apoyos en Biarritz, donde la actual alcaldesa conservadora Maider Arosteguy se enfrentará, entre otras, a la candidatura del histórico jugador de rugby Serge Blanco. Arosteguy ha dicho sentirse "tranquila y esperanzada" ante la posibilidad de revalidar el cargo. 

La alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, deposita su voto. La alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, deposita su voto. EITB
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