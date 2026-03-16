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Abascal pide al PP que Vox entre en el gobierno de Castilla y León para formar una coalición

El líder de Vox plantea negociar primero un programa con medidas y garantías antes de hablar de cargos, mientras el PP presiona para cerrar acuerdos también en Extremadura y Aragón.
MADRID, 16/03/2026.- Rueda de prensa del líder de Vox, Santiago Abascal, tras el Comité de Acción de Política del partido celebrado, este lunes en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez
Rueda de prensa del líder de Vox, Santiago Abascal, tras el Comité de Acción de Política. EFE.
Euskaraz irakurri: Abascalek PPri eskatu dio Vox sar dadila Gaztela eta Leongo gobernuan, koalizioa osatzeko
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Agencias | EITB

Última actualización

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que reclamará al PP que su partido forme parte del gobierno de Castilla y León tras las elecciones autonómicas del domingo, con el objetivo de impulsar un “cambio de rumbo” en la comunidad. El dirigente ha defendido que su formación debe entrar en los ejecutivos autonómicos allí donde haya acuerdos programáticos, y ha asegurado que Vox aspira a cogobernar también en Extremadura y Aragón.

Abascal ha subrayado que antes de negociar cargos deben pactarse “medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías”, insistiendo en que no hablarán de “sillones” hasta cerrar un programa de gobierno. Además, ha pedido al PP una negociación “seria” y entre “partidos adultos” para responder al mandato de los votantes.

Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha instado a Vox a facilitar la gobernabilidad de las comunidades y a alcanzar entendimientos que permitan formar gobiernos estables. En Castilla y León, el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene su preferencia por gobernar en solitario, aunque considera que el acuerdo firmado con Vox en 2022 puede servir de base para el diálogo.

Las conversaciones se desarrollan en paralelo a las negociaciones abiertas en Extremadura y Aragón, donde la formación de nuevos gobiernos sigue pendiente tras los últimos procesos electorales.

El PP gana las elecciones en Castilla y León con 33 escaños, el PSOE obtiene 30 y Vox 14
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