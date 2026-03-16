Abascalek PPri eskatu dio Vox sar dezala Gaztela eta Leongo gobernuan, koalizioa osatzeko

Karguez hitz egin baino lehen neurriak eta bermeak dituen programa bat negoziatzea proposatu du Voxeko buruzagiak, eta PPk presioa egin du Extremaduran eta Aragoin ere akordioak lortzeko.

Santiago Abascal Voxeko liderraren prentsaurrekoa, Politika Ekintza Batzordearen ostean. EFE.
Agencias | EITB

Santiago Abascal Voxeko buruzagiak astelehen honetan jakinarazi duenez, PPri eskatuko dio haren alderdia Gaztela eta Leongo gobernuan parte hartzea igandeko hauteskunde autonomikoen ostean, erkidegoan “norabide aldaketa” bultzatzeko asmoz. Voxek akordio programatikoak dauden tokietan gobernu autonomikoetan sartu behar duela defendatu du buruzagiak, eta alderdiak Extremaduran eta Aragoin ere gobernatu nahi duela gaineratu du.

Karguak negoziatu aurretik “neurri zehatzak, betetzeko epeak eta bermeak” hitzartu behar direla azpimarratu du Abascalek, gobernu programa bat itxi arte “besaulkiez” hitz egingo ez dutela azpimarratuz. Horrez gain, PPri negoziazio “serioa” eta “alderdi helduen” artekoa eskatu dio, boto-emaileen aginduari erantzuteko.

Alderdi Popularraren buru Alberto Nuñez Feijook Voxi eskatu dio erkidegoen gobernagarritasuna erraztuko eta gobernu egonkorrak osatzea ahalbidetuko duten akordioak lortzen lagundu dezan. Gaztela eta Leonen, jarduneko presidente Alfonso Fernandez Mañuecok bakarrik gobernatzeko lehentasunari eusten dio, nahiz eta 2022an Voxekin sinatutako akordioa elkarrizketarako oinarri izan daitekeela uste duen.

Extremaduran eta Aragoin irekitako negoziazioak eta Gaztela eta Leongo gobernua eratzeko auzia parez pare daude, azken hauteskunde prozesuen ondoren gobernu-eraketak egiteko baitaude oraindik.

