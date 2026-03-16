Los socialistas podrían retener la Alcaldía de París
La coalición formada por Partido Socialista, Partido Comunista Francés y Ecologistas ha logrado un 38,7% de los votos en la primera vuelta de las elecciones municipales en la ciudad de París, según la estimación de Elabe Berger Levrault.
La candidatura liderada por Emmanuel Grégoire se impondría así a la candidatura de Los Republicanos-Movimiento Democrático de Rachida Dati, que lograría un 24,9% de apoyo, mientras que la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, obtendría un 12,1%.
En cuarta posición estaría Pierre-Yves Bournazel, del partido de centro-derecha Horizontes (11,6%) y en la quinta plaza, Sarah Knafo, candidata de la formación ultraderechista Reconquista (9,6%).
"El pueblo de París nos ha colocado firmemente a la cabeza en esta primera vuelta", ha destacado Grégoire antes de apelar a "todos los votantes del campo republicano, del campo progresista" con vistas a la segunda vuelta y dar así continuidad a 25 años de gobiernos municipales socialistas, marcados especialmente por los últimos doce años como alcaldesa de Anna Hidalgo.
En Marsella ha sido el más votado Benoît Payan (36,7%), también al frente de una coalición de izquierda sin La Francia Insumisa, aunque en esta ocasión con estrecho margen de ventaja sobre el candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio (33,6%).
En Niza la coalición de Unión de Demócratas por la República y Agrupación Nacional que lidera Éric Ciotti ha sido la más votada (42,6%), por delante del alcalde saliente, Christian Estrosi (Horizontes, 31,3%).
En Lyon el alcalde saliente, el ecologista, Grégory Doucet, ha logrado un 37,5% de votos, exactamente la misma cifra que Jean-Michel Aulas, un independiente respaldado por el centro-derecha. Detrás queda la candidata de La Francia Insumisa, Anaïs Belouassa-Cherifi, con un 9,7%, según la estimación de Ifop-Fiducial.
En otras ciudades como Perpiñán, el alcalde de Agrupación Nacional, Louis Aliot, ha logrado el 50,61% de votos y por tanto la reelección directa. Parecida situación se da en Meaux con Jean-François Copé (centro-derecha), en Lens con Sylvain Robert (izquierda) o en Cannes con David Lisnard (centro-derecha).
En Calais la alcaldesa Natacha Bouchart (derecha independiente) también conservará su cargo y en Saint-Amand-les-Eaux continurá como primer edil el secretario nacional del Partido Comunista de Francia, Fabien Roussel.
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