Sánchez aleja la presentación de los presupuestos para centrarse en responder a la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado la posibilidad de presentar este mes el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, como estaba previsto hasta ahora, para centrarse en responder a los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

A su llegada a la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha insistido en que el Ejecutivo español está centrado en el Real Decreto Ley con medidas para paliar los efectos de la guerra, y que aprobará este viernes el Consejo de Ministros.

"Son crisis sobrevenidas", ha señalado, antes de hacer hincapié en que los ciudadanos deben ser conscientes de la gravedad del momento porque "no se trata de una crisis cualquiera, sino un sumatorio de guerras que cada vez va a más".

No ha descartado la presentación más adelante de los presupuestos, al señalar que "por supuesto" trabajarán en ellos, pero sí ha evidenciado que no será este mes porque "la política, como la vida en general, no se rige por los planes que se puedan tener" y nadie preveía la guerra en Oriente Próximo.