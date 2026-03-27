'Guernica'
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Pradales califica de "grave error político" descartar el traslado del 'Guernica' tras el informe de conservación

MADRID, 26/11/2025.- El presidente de la República de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa, la primera dama, Elke Büdenbender (c) junto al "Gernika", de Pablo Picasso, durante su recorrido por el Museo Reina Sofía, dentro de su visita de Estado, este miércoles en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek "akats politiko larritzat" jo du 'Gernika' ren lekualdatzea baztertzea kontserbazio txostenaren ostean
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Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

Según el lehendakari, la negativa del Museo Reina Sofía no debería ser suficiente para "cerrar la puerta" al traslado temporal del cuadro de Pablo Picasso al Guggenheim de Bilbao por nueve meses, mediante el cual se enviaría un mensaje de "reparación" simbólica al mundo, y así se lo ha trasladado a Pedro Sánchez.

Imanol Pradales Bombardeo de Gernika Guggenheim Política

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