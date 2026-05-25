ErNE exige "responsabilidad política" al entorno de EH Bildu "ante el acoso que están sufriendo agentes de la Ertzaintza"

El sindicato ErNE ha denunciado el "acoso y señalamiento" que agentes de la Ertzaintza están sufriendo "nuevamente" en redes sociales tras actuaciones "realizadas en el ejercicio de sus funciones" y ha exigido "responsabilidad política" al entorno de EH Bildu.

El sindicato policial se ha referido de esta manera a la reacción ante la actuación de la Ertzantza en el recibimiento de los activistas de la flotilla en el aeropuerto de Loiu, que ha suscitado duras críticas y una investigación interna en el seno del Departamento de Seguridad.

En un comunicado, ha calificado de "especialmente grave" el papel que, a su juicio, "desempeñan EH Bildu y determinados sectores de su entorno, cuyos históricos discursos de confrontación y permanente señalamiento hacia todo aquel que no comparte sus postulados contribuyen a generar un clima que termina situando a los policías vascos en el foco del ataque público".

"Siempre han demostrado una gran habilidad para generar un problema, alimentar la tensión y posteriormente utilizar las consecuencias para atacar a quienes trabajan para resolverlo", han criticado.

Según ha indicado, acontecimientos como los vividos en los incidentes de Loiu con miembros de la flotilla y, "más tras conocerse la vinculación con condenas por pertenencia a ETA de alguno de sus actuantes, difícilmente parecen surgir de manera espontánea".

"Muchas situaciones de este tipo responden a dinámicas previamente pensadas, dirigidas a provocar tensión, generar imágenes y construir posteriormente un relato interesado con el que volver a colocar a todos los policías vascos en el centro de la polémica", ha añadido.