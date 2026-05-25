ErNE exige "responsabilidad política" al entorno de EH Bildu "ante el acoso que están sufriendo agentes de la Ertzaintza"
El sindicato ErNE ha denunciado el "acoso y señalamiento" que agentes de la Ertzaintza están sufriendo "nuevamente" en redes sociales tras actuaciones "realizadas en el ejercicio de sus funciones" y ha exigido "responsabilidad política" al entorno de EH Bildu.
El sindicato policial se ha referido de esta manera a la reacción ante la actuación de la Ertzantza en el recibimiento de los activistas de la flotilla en el aeropuerto de Loiu, que ha suscitado duras críticas y una investigación interna en el seno del Departamento de Seguridad.
En un comunicado, ha calificado de "especialmente grave" el papel que, a su juicio, "desempeñan EH Bildu y determinados sectores de su entorno, cuyos históricos discursos de confrontación y permanente señalamiento hacia todo aquel que no comparte sus postulados contribuyen a generar un clima que termina situando a los policías vascos en el foco del ataque público".
"Siempre han demostrado una gran habilidad para generar un problema, alimentar la tensión y posteriormente utilizar las consecuencias para atacar a quienes trabajan para resolverlo", han criticado.
Según ha indicado, acontecimientos como los vividos en los incidentes de Loiu con miembros de la flotilla y, "más tras conocerse la vinculación con condenas por pertenencia a ETA de alguno de sus actuantes, difícilmente parecen surgir de manera espontánea".
"Muchas situaciones de este tipo responden a dinámicas previamente pensadas, dirigidas a provocar tensión, generar imágenes y construir posteriormente un relato interesado con el que volver a colocar a todos los policías vascos en el centro de la polémica", ha añadido.
Te puede interesar
Las radios del Grupo EITB comienzan el año con 394 000 oyentes, según el EGM
Supone un incremento del 13 % con respecto a 2025, con casi 50 000 oyentes más de lunes a viernes. Eskerrik asko!
Errenteria "agotará la vía judicial" para que la oferta de empleo "prospere con las condiciones previstas"
La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, ha anunciado que pondrán "todos los medios" para que el recurso presentado contra la selección de 25 plazas de administrativo "sea resuelto en contra". El Ayuntamiento del municipio guipuzcoano denuncia que "este recurso ha sido organizado con la intención de frustrar el camino recorrido hasta ahora, basado en la convivencia y el consenso".
Etxebide supera los 100 000 demandantes de vivienda protegida, la gran mayoría de alquiler
La necesidad de acceso a una vivienda asequible tiene un carácter urbano y se localiza con especial intensidad en las capitales. Además, casi ocho de cada diez inscripciones en Etxebide corresponden al alquiler.
Urtaran sospecha que el Gobierno español está utilizando a los malienses de Vitoria-Gasteiz para justificar el centro Arana
En una entrevista de Euskadi Irratia, el diputado de Políticas Sociales de Álava se ha preguntado si las medidas para los solicitantes de asilo no son para justificar la infraestructura que quieren construir para las personas refugiadas.
Un jabalí ataca a un joven de 16 años en Zumarraga
Mikel recibió el ataque antes del amanecer, cuando fue a dar de comer a su ganado. El animal le persiguió, le mordió y le arrastró unos 150 metros por uno de los prados. Tras la batalla, el joven sólo tenía golpes, ninguna herida abierta, pero el susto fue tremendo. Cada vez es más frecuente ver a jabalíes en los alrededores de los caseríos o zonas urbanas y la solución es difícil.
Joxe Azurmendi dialoga con autoras feministas, en el cómic ganador de la Beca de Creación
"Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joan eta etorriak", de Ainhoa Olaso, Usue Egia y Mikel Urdangarin, ha sido el proyecto ganador de la Beca de Creación de Durangoko Azoka. Recibirá un premio de 15 000 euros, y el resultado final será presentado en la Azoka de 2026.
El Gobierno de Navarra entrega la Medalla de Oro de Navarra, a título póstumo, al empresario Manuel Torres
Su viuda, Amparo Lusarreta, presidenta de MTorres, ha recogido el premio de manos de la presidenta de Navarra, María Chivite. El hijo de Manuel Torres, Eduardo Torres Lusarreta, ha dado las gracias en nombre de la familia y ha agradecido a Aspace Navarra por presentar la candidatura que ha resultado ganadora.
La familia de Kerman muestra su dolor e indignación tras la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika
En declaraciones a Radio Vitoria, Arantza Beitia, madre de Kerman, lamenta la decisión porque cree que se está enviando “un mensaje de impunidad”.
TSJPV anula la exigencia del perfil C1 en plazas de celador de obras públicas en la Diputación de Bizkaia
El sindicato CC. OO. subraya que “los derechos lingüísticos y laborales son compatibles respetando proporcionalidades sociolingüísticas”.
La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda
El juzgado tiene formulada la acusación contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.