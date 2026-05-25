ErNEk "erantzukizun politikoa" eskatu die EH Bilduren gertukoei, "Ertzaintza jasaten ari den jazarpenaren aurrean"
"Beti izan dute trebetasun handia arazoak sortzeko, tentsioa elikatzeko eta, ondoren, arazo hori konpontzeko lanean ari direnei eraso egiteko", kritikatu dute.
ErNE sindikatuak salatu du "berriro ere" jazarpena jasaten ari direla Ertzaintzako agenteak sare sozialetan "beren eginkizunen barruan burututako ekintzengatik". Hori dela eta, "erantzukizun politikoa" eskatu die EH Bilduren gertukoei.
Hain zuzen ere, modu horretan erantzun dio sindikatuak Ertzaintzak Loiun izandako jokabidearen aurrean sare sozialetan sortutako harrabotsari. Izan ere, kritika gogorrak jaso dituzte flotillako ekintzaileak kolpatzeagatik, eta Segurtasun Sailak Barne ikerketa abiatu du ertzainek behar bezala jardun zuten argitzeko.
Gauzak horrela, ohar baten bidez, "bereziki larritzat" jo du "EH Bilduren eta bere inguruko sektore jakin batzuen jokabidea; izan ere, "sektore horien diskurtso historikoak baliatuta beren ideiekin bat egiten ez duten guztiak etengabe seinalatzen dituzte, eta euskal poliziak eraso publikoaren fokuan kokatzen saiatzen dira".
"Beti izan dute trebetasun handia arazoak sortzeko, tentsioa elikatzeko eta, ondoren, arazo hori konpontzeko lanean ari direnei eraso egiteko", kritikatu dute.
Adierazi duenez, Loiun flotillako kideekin izandako istiluetan gertatutakoa ez zen berez, modu naturalean, jazo, "are gehiago, tartean ETAko kide izateagatik zigortutako baten bat zegoela jakinda".
"Horrelako egoera asko aurrez pentsatutako dinamiken ondorio dira, tentsioa pizteko, irudiak sortzeko eta ondoren kontakizun interesatu bat eraikitzeko bideratuta daude, euskal polizia guztiak polemikaren erdigunean jarrita, noski", gaineratu dute.
