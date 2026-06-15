CONFLICTO EN IRÁN
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Pradales acoge con "optimismo" pero con "cautela" el pacto EE. UU.-Irán y avisa de que las secuelas económicas persisten.

El lehendakari ha advertido de que, aunque el acuerdo es una buena noticia, las consecuencias económicas del conflicto aún no han terminado porque cada día del conflicto repercute directamente en la economía y en los bolsillos de los ciudadanos.
MADRID, 27/03/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, durante la rueda de prensa posterior a la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Moncloa. EFE/ Chema Moya
El lehendakari, Imanol Pradales, en una imagen de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Pradalesek "zuhurtziaz" hartu du bake-itunaren berria, eta adierazi du ondorio ekonomikoak ez direla amaitu
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EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha valorado positivamente pero con firme prudencia el acuerdo alcanzado este domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmando que el pacto está "completamente cerrado", Pradales ha reaccionado a través de sus redes sociales para analizar el impacto de esta crisis internacional en Euskadi.

"Recibimos con optimismo pero con cautela la noticia del posible acuerdo entre EE.UU. e Irán", ha manifestado el jefe del Ejecutivo vasco, quien ha querido recordar la postura adoptada por su gabinete desde el inicio de las hostilidades. "Nos reafirmamos en lo dicho hace dos meses, pero cada día del conflicto repercute en nuestra economía y en los bolsillos de los ciudadanos", ha subrayado.

En ese sentido, el lehendakari ha enfriado las expectativas de una recuperación inmediata a nivel doméstico. "Desgraciadamente, las consecuencias no han terminado", ha advertido, en alusión a la inflación y a los costes energéticos que ha soportado la industria y la ciudadanía vasca durante los meses de bloqueo naval.

Irán Imanol Pradales Política

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