Pradales acoge con "optimismo" pero con "cautela" el pacto EE. UU.-Irán y avisa de que las secuelas económicas persisten.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha valorado positivamente pero con firme prudencia el acuerdo alcanzado este domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmando que el pacto está "completamente cerrado", Pradales ha reaccionado a través de sus redes sociales para analizar el impacto de esta crisis internacional en Euskadi.
"Recibimos con optimismo pero con cautela la noticia del posible acuerdo entre EE.UU. e Irán", ha manifestado el jefe del Ejecutivo vasco, quien ha querido recordar la postura adoptada por su gabinete desde el inicio de las hostilidades. "Nos reafirmamos en lo dicho hace dos meses, pero cada día del conflicto repercute en nuestra economía y en los bolsillos de los ciudadanos", ha subrayado.
En ese sentido, el lehendakari ha enfriado las expectativas de una recuperación inmediata a nivel doméstico. "Desgraciadamente, las consecuencias no han terminado", ha advertido, en alusión a la inflación y a los costes energéticos que ha soportado la industria y la ciudadanía vasca durante los meses de bloqueo naval.
Te puede interesar
Familiares de asesinados por el franquismo en Elciego plantan un olivo para recordarles
Durante el acto se ha presentado la asociación para la Memoria y la Cultura Democrática La Pilastra, que nace con el propósito de trabajar desde Álava para recuperar la memoria de las víctimas y promover valores como base de la convivencia.
Zapatero declara esta semana por su presunto papel en el rescate de Plus Ultra y las joyas incautadas
El juez Calama ha citado al expresidente para los días 17 y 18, miércoles y jueves, cuando le interrogará como imputado en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como sobre sus joyas, cuya tasación preliminar es de 1,3 millones.
Ansola asegura que PNV nunca va a participar en ninguna alternativa en la que esté presente Vox: "con Vox nunca, nada"
El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha insistido este sábado en rechazar cualquier alternativa política en la que esté presente Vox. "Nunca vamos a participar en ninguna alternativa en la que esté presente Vox... por principios, por valores, por respeto a nuestro Pueblo. Con Vox nunca, nada", ha asegurado.
Nuevo choque entre PNV y PSE-EE por el plan fiscal de Bizkaia
Un día después de que Bizkaia anunciara un ambicioso paquete de deducciones fiscales para atraer talento y reforzar el arraigo empresarial, los socialistas han expresado su malestar, tanto por el contenido como por la forma del anuncio. El vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, asegura que su partido conoció la medida a través de los medios de comunicación.
Podemos Euskadi llama a recuperar el espíritu del 15-M ante el "hartazgo social" con la corrupción y los 'fontaneros'
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha apelado a recuperar el espíritu del 15-M porque, al igual que hace 15 años, la ciudadanía "vuelve a estar harta de la corrupción, de los chanchullos en rescates públicos, de las cloacas, de los 'fontaneros' y de que unas pocas personas utilicen las instituciones para su propio beneficio".
El PP exigirá explicaciones por el elevado número de ceros en euskera de la PAU y reclama una investigación
La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha anunciado que su formación pedirá explicaciones y la asunción de responsabilidades. Estos resultados se concentran mayoritariamente en alumnado de centros concertados, del modelo A y en determinados tribunales, como dos aulas ubicadas en Sarriko.
PNV espera culminar y dotar seguridad jurídica a la ley de empleo público y EH Bildu ve "acuerdo en muchos aspectos"
Asimismo, PSE-EE critica a los jeltzales haber "roto acuerdos" tras "varios meses negociando", y PP y Vox lo consideran una "política impositiva". La medida será debatida en el pleno previsto para el 25 de junio.
El PNV presenta su nueva marca para Iparralde: Le Parti Basque
Aitor Esteban asegura en Bidart que esta nueva nomenclatura "representa mejor los valores y la ideología abertzale y de centro" del partido.
El Gobierno Vasco condena el "señalamiento" a un ertzaina en Leioa tras los incidentes con la flotilla
Han aparecido varios carteles en el entorno de un centro educativo de Leioa señalando al responsable del dispositivo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto de Loiu.