Pradalesek "zuhurtziaz" hartu du bake-itunaren berria, eta adierazi du ondorio ekonomikoak ez direla amaitu
Lehendakaria baikor agertu da akordioarekin, baina gatazkaren ondorio ekonomikoek bere horretan jarraitzen dutela ohartarazi du, "gatazkaren egun bakoitzak zuzenean eragiten du Euskadiko ekonomian eta herritarren poltsikoetan".
Imanol Pradales lehendakariak positibotzat jo du igande honetan AEBk eta Iranek gerrari amaiera emateko eta Ormuzko itsasartea berriz irekitzeko lortutako akordioa. Donald Trump AEBko presidenteak akordioa "erabat itxita" dagoela iragarri ostean, Pradalesek sare sozialen bidez "zuhurtzia" eskatu du, nazioarteko testuingurua oraindik ere oso nahasia dela iritzita.
Gatazka hasi zenetik bere kabineteak hartutako jarrera gogora ekarri du Pradalesek: "Duela bi hilabete esandakoa berresten dugu; izan ere, gatazkaren egun bakoitzak gure ekonomian eta herritarren poltsikoetan eragina du", azpimarratu du.
Ildo horretan, "zoritxarrez", ondorioak ez direla amaitu esan du, eta adierazi du industriak eta itsas blokeoak hilabeteetan zehar inflazioa eta energia-kostuak eragin dituela euskal herritarren ekonomian.
Zure interesekoa izan daiteke
Frankismoak Eltziegon eraildakoen senideek olibondo bat landatu dute euren omenez
La Pilastra Memoria eta Kultura Demokratikorako elkartea aurkeztu dute ekitaldian, biktimen memoria berreskuratzeko eta bizikidetzaren oinarri diren balioak sustatzeko lan egiteko asmoz sortu den ellkarte arabarra.
Zapaterok ikertu gisa deklaratuko du asteon Plus Ultra auzia eta atzeman zizkioten bitxiak tarteko
Calama epaileak hilaren 17an eta 18an galdekatuko du presidente ohia. Pandemia garaian erreskatatu zuten aire konpainiaren auziagatik ez ezik, bere bulegoan aurkitutako bitxiengatik ere galdetuko diote.
Ansolaren esanetan, EAJ ez da inoiz egongo Vox partaide den alternatibetan: "Voxekin inoiz ez, ezer ez"
Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak Voxen alternatiba politiko oro baztertu du: "Ez dugu inoiz parte hartuko Vox presente dagoen inongo alternatibatan... printzipioengatik, balioengatik, gure herriarekiko errespetuagatik. Voxekin inoiz ez, ezer ez".
EAJren eta PSE-EEren arteko talka Bizkaiko plan fiskala dela eta
Talentua erakartzeko eta enpresen sustraitzea indartzeko asmoz Bizkaiak kenkari fiskalen pakete handi bat iragarri eta biharamunean, euskal sozialistek euren haserrea agertu dute, bai edukiagatik, bai formagatik. Mikel Torres Bizkaiko PSE-EEko buru, Jaurlaritzako lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak esan du bere alderdiak komunikabideen bidez izan duela horren berri.
Podemos Euskadik M-15eko espiritua berreskuratzeko deia egin du, herritarrak ustelkeriarekin "nazkatuta" daudelako
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, M-15aren espiritua berreskuratzeko deia egin du, gaur egun, orain 15 urte bezala, herritarrak "nazkatuta" daudelako "ustelkeriarekin, erreskate publikoetan egindako azpijokoekin eta pertsona gutxi batzuek erakundeak beren onurarako erabiltzearekin".
PPk azalpenak eskatuko ditu USaPeko euskara azterketan izandako zero mordoagatik, eta ikerketa eskatu du
Esther Martinez EAEko PPko idazkari nagusiak iragarri duenez, bere alderdiak azalpenak eskatuko ditu, Unibertsitatera Sartzeko Probaren (USaP) euskara azterketan zero mordoa izan delako. Suspentso gehienak itunpeko ikastetxeetako, A ereduko eta epaimahai jakin batzuetako ikasleek izan dituzte.
Enplegu publikoaren legeari segurtasun juridikoa ematea espero du EAJk, eta EH Bilduk akordioa posible ikusten du "alderdi askotan"
PSE-EEk "akordioak hautsi" izana egotzi die jeltzaleei, "hainbat hilabetez negoziatzen egon ostean", eta PPk eta Voxek "politika inposatzailea" dela uste dute.
EAJk Ipar Euskal Herrirako bere marka berritu du: Le Parti Basque
Aitor Estebanek Bidarten adierazi duenez, nomenklatura berri honek alderdiaren "balioak eta ideologia abertzale eta zentrokoa hobeto ordezkatzen ditu".
Eusko Jaurlaritzak ertzain baten aurka Leioan izan den "seinalatze publikoa" gaitzetsi du
Hainbat kartel agertu dira Leioako ikastetxe baten inguruan, maiatzaren 23an Loiuko aireportuan izan zen Ertzaintzaren dispositiboaren arduraduna seinalatuz.