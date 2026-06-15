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Pradalesek "zuhurtziaz" hartu du bake-itunaren berria, eta adierazi du ondorio ekonomikoak ez direla amaitu

Lehendakaria baikor agertu da akordioarekin, baina gatazkaren ondorio ekonomikoek bere horretan jarraitzen dutela ohartarazi du, "gatazkaren egun bakoitzak zuzenean eragiten du Euskadiko ekonomian eta herritarren poltsikoetan".

MADRID, 27/03/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, durante la rueda de prensa posterior a la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Moncloa. EFE/ Chema Moya

Imanol Pradales lehendakaria, EFEren artxiboko irudia

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EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak positibotzat jo du igande honetan AEBk eta Iranek gerrari amaiera emateko eta Ormuzko itsasartea berriz irekitzeko lortutako akordioa. Donald Trump AEBko presidenteak akordioa "erabat itxita" dagoela iragarri ostean, Pradalesek sare sozialen bidez "zuhurtzia" eskatu du, nazioarteko testuingurua oraindik ere oso nahasia dela iritzita.

Gatazka hasi zenetik bere kabineteak hartutako jarrera gogora ekarri du Pradalesek: "Duela bi hilabete esandakoa berresten dugu; izan ere, gatazkaren egun bakoitzak gure ekonomian eta herritarren poltsikoetan eragina du", azpimarratu du.

Ildo horretan, "zoritxarrez", ondorioak ez direla amaitu esan du, eta adierazi du industriak eta itsas blokeoak hilabeteetan zehar inflazioa eta energia-kostuak eragin dituela euskal herritarren ekonomian. 

Iran Imanol Pradales Politika

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