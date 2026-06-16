Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 16 de junio de 2026:

- Entrevista al lehendakari Imanol Pradales en ETB: Tras la segunda edición de Teleberri, Dani Álvarez entrevistará al lehendakari Imanol Pradales, en directo desde Ajuria Enea, a partir de las 21:30 horas en ETB2. También se podrá seguir la entrevista en Orain y en la plataforma ETB On. En el ecuador de la legislatura, el lehendakari analizará los retos actuales y los proyectos de futuro de su Gobierno.

- Última hora del acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado que el texto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán será publicado "después del viernes", esto es, tras la firma en Ginebra (Suiza). A pesar de que aún no se conocen los detalles, cada una de las partes ha destacado los aspectos que más le interesan. EE. UU. ha destacado que el pacto contempla la reapertura total del estrecho de Ormuz, mientras Irán ha asegurado que el acuerdo contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica.

- Huelga del personal médico: El personal médico afronta el segundo día de la quinta semana de huelga de este año, con protestas convocadas en Bilbao, Pamplona, Vitoria-Gasteiz y Tudela. El Comité de Huelga eleva el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y ha anunciado una huelga indefinida a partir de septiembre.