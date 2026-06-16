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Albiste izango dira: Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa ETBn, AEB eta Iranen arteko bake akordioaren azken ordua eta medikuen greba

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Imanol Pradales lehendakaria Ajuria Enean
Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa, gaur gauean, ETBn
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa ETBn: Gaueko Gaur Egun albistegiaren ondotik, Nerea Reparazek Imanol Pradales lehendakariak elkarrizketatuko du, Ajuria Enetik, zuzenean. Orain-en eta ETB On plataforman ere jarraitu ahal izango da. Legegintzaldiaren erdira iritsi den honetan, egungo erronkak eta bere gobernuaren etorkizuneko proiektuak aztertuko dituzte. 

- AEB eta Iranen arteko bake akordioaren azken ordua: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi duenez, ostiralean behin-behineko akordioa Genevan sinatzen dutenean ezagutaraziko dituzte xehetasun guztiak. Momentuz, ez dute testua ofizialki ezagutzera eman eta alde bakoitzak interesatzen zaizkion alderdiak nabarmendu ditu. Estatu Batuen arabera, akordioak Ormuz erabat irekitzea aurreikusten du. Iranek, bere aldetik, blokeatutako aktibo irandarrak eta Errepublika Islamikoaren aurkako zigor guztiak altxatzea adostu dutela azpimarratu du. 

- Medikuen greba: Bosgarren greba astearen bigarren egunean, Hego Euskal Herriko medikuek protestak deitu dituzte Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Tuteran. Osasun sare publikoko medikuek irailetik aurrera greba mugagabera joko dutela iragarri dute negoziazioetan urratsik egon ezean. 

Imanol Pradales Ameriketako Estatu Batuak Iran Medikuak Lan gatazkak Politika

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