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Será noticia: Declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, entrevista al lehendakari y presentación del Azkena Rock

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, citado por el PP, para dar explicaciones sobre el rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.
José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Zapateroren deklarazioa Auzitegi Nazionalean, lehendakariari elkarrizketa eta Azkena Rock jaialdiaren aurkezpena
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 17 de junio de 2026:

- Declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está llamado a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas halladas en el registro de su oficina en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros. 

- Entrevista al lehendakari Imanol PradalesEl lehendakari, Imanol Pradales, considera que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación "muy delicada y crítica", y le ha recomendado "dar la cara y ofrecer las explicaciones oportunas," en la comparecencia que tiene el próximo 24 de junio en el Congreso de los Diputados.

- Presentación del Azkena Rock: Rueda de prensa de presentación del Azkena Rock Festival que se celebra del 18 al 20 de junio en el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz. 

Audiencia Nacional Psoe Corrupción Política Imanol Pradales Azkena Rock 2026 Vitoria-Gasteiz Política

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