Será noticia: Declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, entrevista al lehendakari y presentación del Azkena Rock

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 17 de junio de 2026:

- Declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está llamado a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas halladas en el registro de su oficina en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros.

- Entrevista al lehendakari Imanol Pradales: El lehendakari, Imanol Pradales, considera que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación "muy delicada y crítica", y le ha recomendado "dar la cara y ofrecer las explicaciones oportunas," en la comparecencia que tiene el próximo 24 de junio en el Congreso de los Diputados.

- Presentación del Azkena Rock: Rueda de prensa de presentación del Azkena Rock Festival que se celebra del 18 al 20 de junio en el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz.