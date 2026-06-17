Será noticia: Declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, entrevista al lehendakari y presentación del Azkena Rock
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 17 de junio de 2026:
- Declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está llamado a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas halladas en el registro de su oficina en Ferraz, valoradas en 1,3 millones de euros.
- Entrevista al lehendakari Imanol Pradales: El lehendakari, Imanol Pradales, considera que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación "muy delicada y crítica", y le ha recomendado "dar la cara y ofrecer las explicaciones oportunas," en la comparecencia que tiene el próximo 24 de junio en el Congreso de los Diputados.
- Presentación del Azkena Rock: Rueda de prensa de presentación del Azkena Rock Festival que se celebra del 18 al 20 de junio en el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz.
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La entrevista se emitirá en directo, desde Ajuria Enea, a partir de las 21:30 horas. También se podrá seguir en Orain y en ETB On.
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