PRESUPUESTOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez, sobre los presupuestos: "Negociaremos, y si se tienen que tomar decisiones, las tomaremos cuando se produzcan esas hipótesis"

Publicidad
Brussels (Belgium), 18/06/2026.- Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks to the media as he arrives for the European Council summit in Brussels, Belgium, 18 June 2026. European leaders are gathering in Brussels for a two-day meeting packed with pressing geopolitical and economic issues. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español ha insistido en que negociará para sacar adelante las cuentas públicas, y ha señalado que las decisiones se tomarán “cuando se produzcan esas hipótesis”, mientras que fuentes de su Ejecutivo recalcan que la intención sigue siendo agotar la legislatura y descartan en estos momentos una convocatoria electoral en 2026.

Pedro Sánchez Psoe España Presupuestos Generales Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X