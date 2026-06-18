AURREKONTUAK
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Sanchez, aurrekontuen harira: "Negoziatuko dugu, eta erabakiak hartu behar badira, hipotesi horiek ematean hartuko ditugu"

Iragarkia
Brussels (Belgium), 18/06/2026.- Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks to the media as he arrives for the European Council summit in Brussels, Belgium, 18 June 2026. European leaders are gathering in Brussels for a two-day meeting packed with pressing geopolitical and economic issues. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi du kontu publikoak aurrera ateratzeko negoziatuko duela, eta adierazi du erabakiak "hipotesi horiek gertatzen direnean" hartuko direla; Exekutiboko iturriek, berriz, azpimarratu dute asmoa legealdia agortzea dela, eta testuinguru honetan baztertu egin dute aurten hauteskundeak deitzea.

Pedro Sanchez Psoe Espainia Aurrekontu Orokorrak Politika

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