ELA acusa a Eneko Andueza de mantener una "actitud supremacista" por sus palabras sobre el euskera

El sindicato ELA ha denunciado que las condiciones laborales o la falta de prevención de las empresas han empeorado notablemente la situación de los trabajadores. El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, asegura que el "absentismo es del cero %" en Hego Euskal Herria y acusa al Partido Popular y a Confebask de criminalizar a los trabajadores.