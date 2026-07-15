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ELA acusa a Eneko Andueza de mantener una "actitud supremacista" por sus palabras sobre el euskera

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18:00 - 20:00
Representante de Peioa Igeregi ELA
Euskaraz irakurri: ELAk "jarrera supremazista" izatea egotzi dio Eneko Anduezari, euskarari buruz esandakoengatik
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EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha considerado "inaceptables" las declaraciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, sobre el uso del euskera en el contexto de la nueva Ley de Empleo Público. El representante de ELA Pello Igeregi ha acusado a Andueza de mantener una "actitud supremacista". 

Euskera Economía

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