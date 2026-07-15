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ELAk "jarrera supremazista" izatea egotzi dio Eneko Anduezari, euskarari buruz esandakoengatik

Iragarkia
18:00 - 20:00

Pello Igeregi ELAren ordezkaria

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EITB

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Eusko Legebiltzarrean adostu duten Enplegu Publikoaren legearen testuinguruan, ELA sindikatuak onartezintzat jo du Eneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak euskararen bidez sindikatuak inposizioa ezarri nahi duela adierazi izana. Pello Igeregi ELAren ordezkariak "jarrera supremazista" izatea egotzi dio.

Euskara Ekonomia

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