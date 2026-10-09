El problema de la vivienda centra la sesión de control en el Parlamento Vasco
La vivienda ha sido uno de los asuntos que ha protagonizado este viernes el pleno de control del Parlamento Vasco en plenas movilizaciones de protestas por las políticas públicas que se aplican en este ámbito y dos días después de la muerte de Maricarmen Abascal. En la sesión, el lehendakari ha pedido colaboración a todos los partidos para solucionar el problema.
En su intervención, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha considerado que el autogobierno vasco tiene capacidades para hacer frente al problema de la vivienda y ha insistido en que es necesario hacer frente a la especulación "sin esperar a lo que suceda en Madrid". Por ello, ha pedido al lehendakari y a los grupos parlamentarios trabajar para consensuar en Euskadi una ley contra la especulación en el sector de vivienda.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado a EH Bildu a movilizar a sus más de cien alcaldes para que pongan a disposición del Gobierno Vasco suelo para construir más vivienda, dado que en los municipios gobernados por la coalición hay suelo potencial para construir 42.000 viviendas, 15.800 de ellas en régimen protegido.
Además, ha reiterado que en los presupuestos vascos para 2027 se recogerán tres nuevas medidas relacionadas con la vivienda, por lo que ha señalado que su mano "sigue tendida" a EH Bildu para que apoyen las cuentas autonómicas.
Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha cuestionado los "malos resultados" que "arrastra" el País Vasco en ámbito económico, y ha achacado estos resultados a que las políticas del PNV son "las mismas" que la del PSOE y EH Bildu, para causar "el deterioro en la situación económica, en la convivencia y en las posibilidades de desarrollo de las familias y los jóvenes en Euskadi".
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado al PNV de contribuir a aprobar un decreto que generará "inseguridad jurídica a esos pequeños propietarios que dicen proteger". El lehendakari ha defendido el apoyo “para poder disponer de todas las herramientas que permitan dar "una respuesta adecuada al reto de la vivienda”
Asimismo, ha destacado que Euskadi "triplica la media estatal" del porcentaje de vivienda pública en alquiler y tiene "el menor porcentaje de pisos vacíos en todo el Estado", gracias a unas políticas en vivienda "seria y rigurosas", a pesar de que todavía "no es suficiente" para hacer frente al problema habitacional.
Ha resaltado que, desde 1983, una de cada tres viviendas construidas en Euskadi ha sido "pública y protegida", que, desde 2003, todas las viviendas protegidas cuentan con calificación permanente y que Euskadi es la "única comunidad con un derecho subjetivo a la vivienda reconocido y efectivo".
El lehendakari ha denunciado las políticas de Vox.
También ha estado presente en el pleno la situación de las 135 familias que residen en el complejo residencial conocido como Los Ochos en Erandio (Bizkaia)
A pregunta de EH Bildu, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha garantizado que las familias "no van a ser desahuciadas". Ha añadido que el Gobierno Vasco está tratando de dar "seguridad jurídica" con "todos los instrumentos que, de verdad, ayudan a los inquilinos".
En opinión de Itxaso ha el "decreto Maricarmen" es el "mayor escudo" para estos inquilinos.