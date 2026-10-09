El problema de la vivienda centra la sesión de control en el Parlamento Vasco

La vivienda ha sido uno de los asuntos que ha protagonizado este viernes el pleno de control del Parlamento Vasco en plenas movilizaciones de protestas por las políticas públicas que se aplican en este ámbito y dos días después de la muerte de Maricarmen Abascal. En la sesión, el lehendakari ha pedido colaboración a todos los partidos para solucionar el problema.

En su intervención, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha considerado que el autogobierno vasco tiene capacidades para hacer frente al problema de la vivienda y ha insistido en que es necesario hacer frente a la especulación "sin esperar a lo que suceda en Madrid". Por ello, ha pedido al lehendakari y a los grupos parlamentarios trabajar para consensuar en Euskadi una ley contra la especulación en el sector de vivienda.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado a EH Bildu a movilizar a sus más de cien alcaldes para que pongan a disposición del Gobierno Vasco suelo para construir más vivienda, dado que en los municipios gobernados por la coalición hay suelo potencial para construir 42.000 viviendas, 15.800 de ellas en régimen protegido.

Además, ha reiterado que en los presupuestos vascos para 2027 se recogerán tres nuevas medidas relacionadas con la vivienda, por lo que ha señalado que su mano "sigue tendida" a EH Bildu para que apoyen las cuentas autonómicas.