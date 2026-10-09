Etxebizitza hizpide Legebiltzarreko kontrol saioan
Etxebizitzaren gaiak hartu du ostiral honetan Eusko Legebiltzarreko kontrol saioaren zati handi bat. Espainiako Gobernuaren bi dekretuak mahai gainean daudela, eta Maricarmen Abascal hil eta bi egunera, horri buruzko galderak izan dira saioan. Lehendakariak elkarlana eskatu die taldeei arazoa konpontzeko.
Pello Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak bere hitzaldian esan duenez, "euskal autogobernuak baditu gaitasunak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko", eta "beharrezkoa da espekulazioari aurre egitea, Madrilen zer gertatuko den itxaron gabe". Horregatik, Euskadin etxebizitzaren sektoreko espekulazioaren aurkako lege bat adosteko lan egiteko eskatu die lehendakariari eta legebiltzarreko taldeei.
Imanol Pradales lehendakariak EH Bilduri erantzun dio 42.000 etxebizitza eraikitzeko giltza duela akatetza duen 100 udalerritan baino gehiagotan. Gainera, lurzorua laga dezatela eskatu dio, "ardura erakunde guztiena baita".
2027rako euskal aurrekontuetan etxebizitzarekin lotutako hiru neurri berri jasoko direla berretsi du Pradalesek, eta eskua luzatu dio EH Bilduri kontuak babesteko.
Bestalde, Javier De Andres EAEko PPko presidenteak zalantzan jarri ditu Euskadik arlo ekonomikoan dituen "emaitza txarrak". De Andresen ustez, EAJren politikak PSOEren eta EH Bilduren "berdinak" izateak eragiten ditu emaitza horiek.
Bestalde, Amaia Martinez Voxeko bozeramaileak etxebizitza dekretua onartzen laguntzea leporatu dio EAJri. Lehendakariak babesa defendatu du, "etxebizitzaren erronkari erantzun egokia emateko tresna guztiak izateko".
Datuak mahai gainean jarri ditu lehendakariak, eta erantsi duenez, Euskadik alokairuko etxebizitza publikoen portzentajearen "Estatuko batezbestekoa hirukoizten du" eta "Estatu osoan hutsik dauden etxebizitzen portzentajerik txikiena du". Pradalesen esanetan, etxebizitza-politika "serio eta zorrotzei esker" da hori, baina "oraindik ez da nahikoa" etxebizitza-arazoari aurre egiteko.
Horren arabera, 1983tik, EAEn eraikitako hiru etxebizitzatik bat "publikoa eta babestua" izan da; 2003tik, babestutako etxebizitza guztiek kalifikazio iraunkorra dute, eta EAE da "etxebizitza izateko eskubide subjektibo aitortua eta eraginkorra duen erkidego bakarra".
Lehendakariak Voxen politikak ere salatu ditu.
Erandioko Los Ochos etxegunean bizi diren 135 familien egoera ere izan dute hizpide.
EH Bilduren galderei erantzunez Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak esan duenez, "familiak ez dituzte kaleratuko", eta Eusko Jaurlaritza "segurtasun juridikoa ematen saiatzen ari da, maizterrei benetan laguntzen dieten tresna guztiekin".
Itxasoren iritziz, "Maricarmen dekretua" da maizter horientzako "ezkuturik handiena".