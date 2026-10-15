Será noticia: Elecciones 29N, Terapia Hormonal de la Menopausia y Vito Quiles en Pamplona

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 15 de octubre de 2026:

- Ambiente preelectoral: La confluencia de las fuerzas a la izquierda del PSOE sigue sin concretarse a menos de dos días de que termine el plazo para registrar las coaliciones electorales. Mientras el Frente Amplio presenta sus redes sociales y su logotipo y anuncia un acto para este sábado en Madrid, Ada Colau, una de sus principales figuras, ha dejado en el aire tanto su posible candidatura como el nombre de la propia coalición.

- Terapia Hormonal de la Menopausia: La Terapia Hormonal de la Menopausia (THM) es un tratamiento para aquellas mujeres que sufren síntomas moderados o graves en la menopausia, y que actúa como protector si se administra en el momento oportuno. Una charla con Virginia Canales Arrasate, ginecóloga en el Hospital de Urduliz de la OSI de Uribe (Bizkaia), nos ayuda a romper mitos y a resolver dudas sobre un tratamiento que la ciencia ha demostrado ser seguro y eficaz para las mujeres.

- Vito Quiles, en Pamplona: El agitador ultra Vito Quiles comenzará hoy en Pamplona su gira por el Estado, bajo el título "Tour combativos II", en un acto que ha generado críticas del Ayuntamiento, una movilización en su contra y cambios en la ubicación de otras actividades previstas en la ciudad. La cita, prevista inicialmente en la Plaza del Castillo, se celebrará finalmente en el parque de Yamaguchi a las 18:00 horas. Quiles pretende volver a Euskal Herria el 26 de octubre, en esta ocasión a Bilbao.