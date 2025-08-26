PENTSIOAK
Euskadi eta Nafarroa, batez besteko erretiro-pentsio altuena duten erkidegoen artean

Gizarte Segurantzak 13.620,8 milioi euro erabili ditu abuztuan kotizaziopeko pentsioen hileko nomina arrunta ordaintzeko eta horretatik ia hiru laurden erretiro-pentsioetarako.

Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko batez besteko erretiro-pentsioa 1.836 eurokoa izan da abuztuan, eta 1.688 eurokoa Nafarroakoa. Estatuko lau altuenen artean daude biak, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan jakitera eman duenez.

Erretirorik handiena duten bost erkidegoen zerrenda hiru hauekin osatzen da: Asturias (1.776,65), Madril (1.729,74) eta Kantabria (1.595,03) dira. Estatuko batez bestekoa 1.507,55 eurokoa da.

Erretiroagatiko pentsioaz gain, ezintasun iraunkorra, alarguntasuna, zurztasuna eta senideen aldeko pentsioa ere barne hartzen ditu sistemak. Horiek guztiak kontuan hartuta, abuztuan 585.588 pentsio ordaindu dira Euskadin eta 147.498 Nafarroan.

Pentsio moten arabera banakatuta, Euskadin abuztuan ordaindu dira 391.606 erretiro-pentsio, 132.895 alarguntza-pentsio (1.129 22 euroko batez bestekoarekin), 42.932 ezintasun iraunkorragatik (1.533,04 euroko batez bestekoarekin), 15.884 zurztasunagatik (633,74 euroko batez bestekoarekin) eta 2.271 senideen alde (992,11 euroko batez bestekoarekin).

Nafarroan, erretiro-pentsioak 102.346 dira, alarguntza-pentsioak 30.011 (1.034,04 euroko batez bestekoarekin), ezintasun iraunkorrekoak 10.525 (1.436,97 euro, batez beste), umezurtz-pentsioak 4.245 (557,25 euro, batez beste) eta senideen aldeko pentsioak 371 (839,14 euro, batez beste).

Estatu mailan, Gizarte Segurantzak abuztuan 13.620,8 milioi euroko zifra errekorra erabili zuen kotizaziopeko pentsioen hileko nomina arrunta ordaintzeko, 2024ko hilabete berean baino % 6,2 gehiago.

Abuztuko nominan jasotzen da aurten onartutako pentsioen balioa handitzea; % 2,8an oro har, eta % 6 eta % 9 artean gutxieneko pentsioen kasuan.

Hil honetako kotizaziopeko pentsioen nominaren ia hiru laurden erretiro-pentsioei zegozkien, 9.954,9 milioi euroko zenbateko globalarekin, 2024ko abuztuan baino % 6,1 gehiago.

