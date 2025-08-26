Euskadi eta Nafarroa, batez besteko erretiro-pentsio altuena duten erkidegoen artean
Gizarte Segurantzak 13.620,8 milioi euro erabili ditu abuztuan kotizaziopeko pentsioen hileko nomina arrunta ordaintzeko eta horretatik ia hiru laurden erretiro-pentsioetarako.
Euskadiko batez besteko erretiro-pentsioa 1.836 eurokoa izan da abuztuan, eta 1.688 eurokoa Nafarroakoa. Estatuko lau altuenen artean daude biak, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak astearte honetan jakitera eman duenez.
Erretirorik handiena duten bost erkidegoen zerrenda hiru hauekin osatzen da: Asturias (1.776,65), Madril (1.729,74) eta Kantabria (1.595,03) dira. Estatuko batez bestekoa 1.507,55 eurokoa da.
Erretiroagatiko pentsioaz gain, ezintasun iraunkorra, alarguntasuna, zurztasuna eta senideen aldeko pentsioa ere barne hartzen ditu sistemak. Horiek guztiak kontuan hartuta, abuztuan 585.588 pentsio ordaindu dira Euskadin eta 147.498 Nafarroan.
Pentsio moten arabera banakatuta, Euskadin abuztuan ordaindu dira 391.606 erretiro-pentsio, 132.895 alarguntza-pentsio (1.129 22 euroko batez bestekoarekin), 42.932 ezintasun iraunkorragatik (1.533,04 euroko batez bestekoarekin), 15.884 zurztasunagatik (633,74 euroko batez bestekoarekin) eta 2.271 senideen alde (992,11 euroko batez bestekoarekin).
Nafarroan, erretiro-pentsioak 102.346 dira, alarguntza-pentsioak 30.011 (1.034,04 euroko batez bestekoarekin), ezintasun iraunkorrekoak 10.525 (1.436,97 euro, batez beste), umezurtz-pentsioak 4.245 (557,25 euro, batez beste) eta senideen aldeko pentsioak 371 (839,14 euro, batez beste).
Estatu mailan, Gizarte Segurantzak abuztuan 13.620,8 milioi euroko zifra errekorra erabili zuen kotizaziopeko pentsioen hileko nomina arrunta ordaintzeko, 2024ko hilabete berean baino % 6,2 gehiago.
Abuztuko nominan jasotzen da aurten onartutako pentsioen balioa handitzea; % 2,8an oro har, eta % 6 eta % 9 artean gutxieneko pentsioen kasuan.
Hil honetako kotizaziopeko pentsioen nominaren ia hiru laurden erretiro-pentsioei zegozkien, 9.954,9 milioi euroko zenbateko globalarekin, 2024ko abuztuan baino % 6,1 gehiago.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Enplegu erregulazioko espedientearen kaleratzeak 22tik 14ra jaitsi ditu Serveok, eta langileek greba abiatu dute
Enpresak banan-banan negoziatuko du kaleratutako langile bakoitzarekin. Sindikatuek salatu dute Bridgestoneko langileak atzeman dituztela Serveoko beharginen lanak egiten, greba hasi eta bi ordura.
Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan eskainitako irakasle-plazen % 17 hutsik geratu dira Nafarroan
Eskainitako 473 plazetatik 84 ez dira bete. Lehen Hezkuntzan, berriz, ia ez da lanposturik geratu bete gabe.
Correosek aldi baterako etengo ditu balio txikiko paketeen bidalketak Estatu Batuetara eta Puerto Ricora
Correosek ostiral honetan ohar baten bidez jakitera eman duenez, Estatu Batuetako aduana-arauak aldatu dira, balio txikiko bidalketei aplikatzen zitzaien muga-zergen salbuespena kentzeko. Ondorioz, Correos-ek mota horretako bidalketak 24ko (igandea), 23:59ra bitartean soilik onartuko ditu.
AEBko banku zentrala interes-tasak jaistea aztertzen ari da
Jerome Powell Erreserba Federaleko presidenteak Trumpen garaiko lehen murrizketa iradoki du, eta New Yorkeko burtsak gora egin du.
Grebari amaiera emateko enpresaren eta Udalaren jarrera “arduragabea” kritikatu dute Gasteizko lorezainek
Ohartarazi dutenez, "ez da gatazkaren amaiera ikusten" eta euren lan-aldarrikapenak babesteko herritarren sinadurak biltzen hasi dira.
Europar Batasunak akordio formala itxi du AEBekin % 15eko muga-zerga orokorrerako
Automobilei muga-zergak murrizteko, baldintza da AEBko nekazaritza-produktu eta elikagaiei zergak kentzea.
Sindikatuek 138.000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Eusko Legebiltzarrean, gutxieneko soldata propioa eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek espero dute alderdi politikoek ekimena babestea eta Eusko Legebiltzarrak proposamena urtea amaitu aurretik onartzea.
Turista eta ostatu-gau gehiago uztailean, EAEko hoteletan
Aurtengo uztailean, mundu zabaleko hainbat herritako bisitarien kopuruak gora egin du, eta Espainiako Estatutik etorritakoen kopuruak, ordea, behera. Bestalde, 2025eko lehen zazpi hilabeteetan, sarreren eta ostatu-gauen kopuruak handitu dira, % 4,0 eta % 4,8, hurrenez hurren.
EHAAk Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko prozedura argitaratu du
Orain alegazioak aurkezteko 20 eguneko epea irekiko da. Donostia dagoeneko ofizialki izendatu dute eremu tentsionatu, eta, Bilbori dagokionez, berriz, maiatzaren 30ean argitaratu zen prozeduraren hasiera EHAAn.