Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak ostiralean argitaratuko du BBVAren eskaintzari buruzko emaitza

Baliteke BBVA Sabadell erosteko eskaintza publikoa egitera behartzea, besteak beste.

BBVA eta Sabadell. Argazkia: EFE
BBVA, Banco Sabadell eta bi erakundeetako akziodunak erosteko eskaintza publikoaren (EEP) emaitzen zain daude. Eskaintzaren epea joan den ostiralean amaitu zen, eta onartu den ala ez urriaren 17ra arte ez da jakingo, Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak aurreratu zuenez.

BBVAren eskaintzaren baitako hurrengo mugimenduei buruzko "informazio kontraesankorren" aurrean, ikuskatzaileak argibide hori eman behar izan zuen. Eskaintzaren emaitzatik eratorritako erabakiak hilaren 17an bertan jakinaraziko zaizkio merkatuari.
EEParen emaitzaren ondorioetako bat izan daiteke BBVAk Sabadell erosteko eskaintza publikoa egin behar izatea, eskaintza horiek arautzen dituen Errege Dekretuari jarraituz.

Zehazki, BBVA kontrolaren % 30era iritsi, baina onarpenaren % 50era lortzen ez badu, uko egin diezaioke onarpenaren gutxieneko atalaseari, eta tarte horretan gera daiteke. Hala ere, horrek beste EEP bat abiaraztera behartuko luke, Sabadellen ez duen kapitalaren truke, eta bidezko prezio batean.

Hori gertatuz gero, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak prezio ekitatiboa zehazteko irizpideak jakinaraziko lituzke, eta horren azpitik ezingo litzateke kokatu eskaintzaileak ezarritako prezioa.

Azken egunetan zifra-dantza bat egon da EEParen balizko onarpena dela eta. Joan den asteazkenean Europa Press albiste agentziak egindako elkarrizketa batean, Carlos Torres BBVAren presidentea ziur agertu zen % 50 gaindituko zuela eta % 60ra ere irits zitekeela.

Bestalde, Banco Sabadellek uste du zaila dela onarpena gutxieneko kuotara iristea. "Oso zaila da % 30era iristea, eta % 30era iristen badira, justu-justu izango da. Logikoena da kontseiluak berak aurrera ez egitea erabakitzea, BBVA arriskuan jartzea delako", adierazi zuen Cesar Gonzalez-Bueno Banco Sabadellem kontseilari delegatuak Europa Pressekin asteartean izandako elkarrizketan.

CNMVk BBVAren eskaintza hobetua onartu du Sabadellen alde
