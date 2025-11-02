Astelehen honetan hasiko dira sailburuak beren sailetako aurrekontuak Legebiltzarrean aurkezten
2026ko aurrekontuen egutegiaren arabera, osoko zuzenketen bilkura datorren abenduaren 9an egingo dute, eta Ogasun eta Aurrekontu Batzordeak landutako irizpena eztabaidatzeko osoko bilkura, abenduaren 23an.
Astelehen honetatik ostegunera bitartean Eusko Jaurlaritzako sailburuek agerraldia egingo dute Legebiltzarrean, beren sailetako 2026rako aurrekontu-proiektuak azaltzeko.
Datorren urteko Euskadiko aurrekontuen proiektua asteartean onartu zuen Gobernu Kontseiluak, eta ostegunean Noel d 'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentearen esku utzi zuen.
Ondoren, Legebiltzarreko Mahaia bildu zen, proiektua sailkatzeko eta sailburuen agerraldiak antolatzeko.
Agerraldi horiek astelehen honetan, hilak 3, asteartean, hilak 4, asteazkenean, hilak 5, eta ostegunean, hilak 6, egingo dituzte, aurrekontuak izapidetzeko ohiko prozedurari jarraikiz.
Bestalde, aurrekontuen egutegiaren arabera, osoko zuzenketen bilkura datorren abenduaren 9an egingo dute, eta Ogasun eta Aurrekontu Batzordeak landutako irizpena eztabaidatzeko osoko bilkura, abenduaren 23an.
Euskal Autonomia Erkidegoko 2026rako Aurrekontu Orokorren Proiektua 16. 378 milioi eurokoa da, iaz baino % 4,1 handiagoa. Aipagarrienak Osasuna (5.327 milioi euro) eta Hezkuntza (3.346 milioi euro) dira; aurrekontu osoaren % 53.
Bestalde, Etxebizitza Sailak (482 milioi euro) eta Segurtasun Sailak (849 milioi euro) izan dituzte hazkunderik handienak ( % 6,8 eta % 6,4, hurrenez hurren).
