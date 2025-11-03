EAE-KO AURREKONTUAK
Aurrekontuen negoziazioan "maila emateko" eskatu die D 'Anjouk EH Bilduri, PPri eta Sumarri

EAEko Aurrekontuak adosteko negoziazioan "interes alderdikoiak" alde batera uzteko eskatu dio Ogasun eta Finantza sailburuak oposizioari.

GRAFCAV5906. VITORIA, 03/11/2025.- El Consejero de Hacienda y Finanzas Nöel de d'Anjou durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para exponer las diferentes partidas del Presupuesto de la CAV para el año 2026 . EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Noël D 'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak azaldu duenez, "aurretiazko baldintzarik gabe" abiatuko du Gobernuak aurrekontuen inguruko negoziazioa oposizioko alderdiekin. Hala ere, sailburuak EH Bilduri, PPri eta Sumarri eskatu die "zintzotasunez" jokatzeko, eta interes alderdikoaiak alde batera uzteko, akordioa lortze aldera.

D 'Anjouk gaur goizean aurkeztu du, Eusko Legebiltzarreko Ogasun Batzordean, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu-proiektua , 16.378 milioi eurokoa, aurtengoa baino % 4,1 gehiago.

Sailburuak iragarri duenez, sailburuek euren sailetako aurrekontuak aurkezteko Legebiltzarrean egindako agerraldien ostean, Sumarekin , PPrekin eta EH Bildurekin erronda bat hasiko du "balizko aliantzak aztertzeko".

"Aurretiazko baldintzarik gabe" ekingo dio negoziazioari sailburuak, baina oposizioko laderdiei "zintzotasunez" jokatzeko eskera egin die. "Borondate politikoa baino ez da behar", adierazi du.

