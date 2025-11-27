ELAk ez du ontzat eman Madrilen lortutako akordioa eta EAEko langileen baldintzak "hemen erabakitzea" eskatu du
Sindikatuak Gasteizko legebiltzarkideei eskatu die zerbitzu publikoen alde egin dezatela, aurrekontuetako partidak handituz eta langile publikoen lan-baldintzak hemen erabakitzako urratsak emanez.
ELA sindikatuak manifestazioa egin du, goizean, Eusko Legebiltzarraren atarian, EAEko langile publikoen lan-baldintzak "hemen" eta ez Madrilen erabaki daitezela aldarrikatzeko. Ez dute ontzat eman Espainiako Gobernuak eta Estatuan gehiengoa duten sindikatuek soldata publikoen inguruan atzo itxitako akordioa; datozen lau urteotan (2025-2028) lan-sariak % 11 igotzea adostu zuten, eta Eusko Jaurlaritzak dagoeneko esan du kopuru hori hartuko duela aintzat.
Igor Izagirre ELAren Gizalan zerbitzu publikoen federazioaren idazkari nagusiak salatu duenez, "Eusko Jaurlaritzak, berriro ere, 115.000 langile publikoren lan-baldintzak Madrilen esku utzi nahi ditu", euskal sindikatuei bizkarra emanez. "Legebiltzarkideek ez dute onartu behar Madrilen euskal langileen ordezkaritzaren gehiengoa duten sindikatuen bizkar adostu duten soldata igoera", erantsi du.
ELAren arabera, "beste behin ere, erosahalmenaren galera eta KPIrekiko inolako loturarik ez duten akordioa balioetsi dute: 2022-2025eko erosahalmenaren galera %8,6koa izan den arren, adostutakoa %2,5koa izan da. Eta 2026rako, berriz, % 1,5 adostu da, gaur-gaurkoz KPI %3,1ekoa denean".
Halaber, beste salaketa batzuk egiteko ere baliatu dute protesta: batetik, gaitzetsi dute Jaurlaritzako langileen % 42k behin-behineko kontratua duela, eta, bestetik, lan-kargek, ordezkapen faltak eta gehiegizko burokratizazioak langileen osasunean ondorio larriak dituztela azaldu dute.
Horrekin batera, euskarak bigarren mailako hizkuntza izaten jarraitzen duela ere azpimarratu dute.
“Lan baldintza horiekin ezinezkoa da langileek kalitatezko zerbitzua bermatzea eta langileen erosahalmenaren galerarekin amaitzea”, ziurtatu du Eizagirrek
Zure interesekoa izan daiteke
Osakidetzak 2016-2017ko lan-eskaintza publikoa esleitu du, balizko filtrazioak epaitegietan artxibatu ostean
Horrela, berriro ekin zaio plazak esleitzeko prozesuari susmopean zeuden espezialitate guztietan, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean izan ezik; izan ere, kategoria horretan bi pertsona daude oraindik ikerketa judizialpean.
Estatuko funtzionarioen soldatak % 11 igoko dira 2028ra arte
EAEko funtzionarioen soldatak ere igoko dira, baina erkidegoaren aurrekontuaren arabera. Soldata-igoeraz gain, itunak barne hartzen ditu plantillak indartzea eta barne-sustapeneko hobekuntzak. CCOOk oraindik ez du akordioa babestu.
Eusko Jaurlaritza, BBK eta Kutxabankek osatutako konsortzioak Ayesa erosteko eskaintza aurkeztu du
Mikel Jauregi Industria sailburuak lasaitasun mezua helarazi die Ayesako langile eta bezeroei (Ibermatica zen lehen), euskal konsortzioaren eskaintzak irabaziz gero enpresak hobera egingo duelakoan.
Aldatuko dute Ertzaintzarako LEPen fase psikoteknikoen baremazioa, aurrekoan % 90ek ez baitzuten gainditu
2028an 8.000 agente izatea helburu duen Ertzaintzaren Enplegu Plana aurkeztu du Bingen Zupiria sailburuak Gobernu Kontseiluan, eta 150 plazako LEPa egingo dela iragarri du.
Adegik Donostian duen egoitzan pintadak egin dituzte eta margoz lohitu dute
Inork ez du erasoa bere gain hartu. Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak eta Muriel Larrea Gipuzkoako PPren presidenteak pintadak gaitzetsi dituzte.
Euskadi talentua eta atzerriko inbertsioak erakartzeko oso egoera onean dagoela dio Orkestrak
Lehiakortasunaren institutuko ikertzaile Mikel Gaztañagak Euskadiko Lehiakortasun Txostena 2025 txostena aurkeztu du gaur Deustuko unibertsitatean. Horretan, Euskadik dituen indarguneak eta gabeziak aipatzen dira eta, besteak beste, internazionalizazio estrategikoaren aldeko apustua egin behar dela nabarmendu du.
CCOO sindikatuak salatu du Correosek lan-baldintzak "prekarizatuko" dituela Araban, banatzeko patineteak sartuko ditu eta
Sindikatuaren esanetan, ezarpen horrek "istripuak izateko arrisku larria" ekarriko luke.
Salgaien garraiolariak hitzarmen berria izateko mobilizatu dira Nafarroan
Sindikatu deitzaileek (UGT, LAB, CCOO, ELA) gogorarazi dute sektorearen Nafarroako hitzarmena, 5.000 langileri eragiten diena, duela 17 urtekoa dela. ANET patronalarekin negoziazioak "blokeatuta" daudela ohartarazi dute, eta 24 orduz greba eginda presioa egin nahi dutela, bilerak deitu ditzaten.
Merkantzia garraioko langileek 24 orduko greba egingo dute Nafarroan, hitzarmen berri bat eskatzeko
UGTk, CCOOk, ELAk eta LABek lanuztera dituzte kamioilariak gaur gaueko 22:00etatik asteleheneko 22:00etara. Horrela, sindikatuek presioa egingo dute 17 urtean berritu ez duten hitzarmenaren negoziazioetan aurrera egiteko.