ELAk ez du ontzat eman Madrilen lortutako akordioa eta EAEko langileen baldintzak "hemen erabakitzea" eskatu du

Sindikatuak Gasteizko legebiltzarkideei eskatu die zerbitzu publikoen alde egin dezatela, aurrekontuetako partidak handituz eta langile publikoen lan-baldintzak hemen erabakitzako urratsak emanez. 

ELA SINDIKATUA PROTESTA LEGEBILTZARRA
ELAren protesta, gaur, Eusko Legebiltzarraren aurrean. Argazkia: ELA
author image

EITB

Azken eguneratzea

ELA sindikatuak manifestazioa egin du, goizean, Eusko Legebiltzarraren atarian, EAEko langile publikoen lan-baldintzak "hemen" eta ez Madrilen erabaki daitezela aldarrikatzeko. Ez dute ontzat eman Espainiako Gobernuak eta Estatuan gehiengoa duten sindikatuek soldata publikoen inguruan atzo itxitako akordioa; datozen lau urteotan (2025-2028) lan-sariak % 11 igotzea adostu zuten, eta Eusko Jaurlaritzak dagoeneko esan du kopuru hori hartuko duela aintzat. 

Igor Izagirre ELAren Gizalan zerbitzu publikoen federazioaren idazkari nagusiak salatu duenez, "Eusko Jaurlaritzak, berriro ere, 115.000 langile publikoren lan-baldintzak Madrilen esku utzi nahi ditu", euskal sindikatuei bizkarra emanez.  "Legebiltzarkideek ez dute onartu behar Madrilen euskal langileen ordezkaritzaren gehiengoa duten sindikatuen bizkar adostu duten soldata igoera", erantsi du. 

ELAren arabera, "beste behin ere, erosahalmenaren galera eta KPIrekiko inolako loturarik ez duten akordioa balioetsi dute: 2022-2025eko erosahalmenaren galera %8,6koa izan den arren, adostutakoa %2,5koa izan da. Eta 2026rako, berriz, % 1,5 adostu da, gaur-gaurkoz KPI %3,1ekoa denean".

Halaber,  beste salaketa batzuk egiteko ere baliatu dute protesta: batetik, gaitzetsi dute  Jaurlaritzako langileen % 42k behin-behineko kontratua duela, eta, bestetik,  lan-kargek, ordezkapen faltak eta gehiegizko burokratizazioak langileen osasunean ondorio larriak dituztela azaldu dute. 

Horrekin batera, euskarak bigarren mailako hizkuntza izaten jarraitzen duela ere azpimarratu dute. 

“Lan baldintza horiekin ezinezkoa da langileek kalitatezko zerbitzua bermatzea eta langileen erosahalmenaren galerarekin amaitzea”, ziurtatu du Eizagirrek

