EHUko sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte, "inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko
ELA, LAB, Steilas eta CGT sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte astelehenetik ostegunera bitartean Leioan, Donostian, Gasteizen eta Bilbon, "EHUrentzat inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko.
LAB sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, bere ustez, "unibertsitateak behar duen lantaldea osatzera, langileentzako lan baldintza duinak bermatzera, eraikinak eta instalazioak mantentzera, zerbitzuak behar bezala hornitzera eta, oro har, euskal unibertsitate publikoak garatzen duen irakaskuntzaren, ikerketaren eta kudeaketaren kalitatea ziurtatzera" bideratu beharko litzateke inbertsio publikoa.
Bestalde, errektoretza taldeari "jarrera irmoa" eskatu diote sindikatuek, "EHUk behar duen finantzaketa lor dezan".
Astelehenetik ostegunera egingo dituzte protestak. Alde batetik, lanuzteak deitu dituzte 11:00etatik 12:00etara. Bestetik, egunero elkarretaratzeak egingo dituzte, 11:15ean: astelehenean Leioako Campuseko Mikel Laboa plazan, asteartean Donostiako Campuseko Carlos Santamaria liburutegiaren aurrean, asteazkenean Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean eta ostegunean Eusko Jaurlaritzak Bilboko Kale Nagusian duen egoitzaren aurrean.
Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke
Enpresa batzordearen onespena falta zaio orain salerosketari, eta urtea amaitu orduko eman beharko du. Asteburuan izandako negoziazio luzeen ostean iritsi da albistea.
Gizakia kutsa daiteke txerri izurriaz?
Gaixotasuna Espainiako Estatuan agertu da berriro, azken kasua detektatu eta 31 urtera, baina zer ondorio ekar ditzake txerri izurria hedatzeak?
Ekintzaile batzuk CAFen sarreran kateatu dira, Beasainen, "Israelen okupazioaren konplize" dela salatzeko
Gazarako Mugimendu Globala plataformak salatu duenez, CAFen inplikazioa trenen fabrikazioa baino haratago doa, eta "egitasmo kolonial beraren parte" da. "CAFek ez du okupazioaren gainean bakarrik eraikitzen: posible egiten du egunero. Israelgo kontratu bakoitza odolez zikindutako kontratua da", esan dute.
Airbusek arazo bat atzeman du A320neo hegazkinetan, eta mundu osoko konpainiei eragin die
Hegazkin-konpainia gehienek jada gauzatu dituzte fabrikatzaileak gomendatutako segurtasun-eguneraketak. Hori horrela, 100 direla baieztatu da aireportuetan denbora luzeagoz geratuko diren hegazkinak.
Hego Euskal Herriko 112 udalerri, Estatuko 250 aberatsenen artean
EAE da sailkapenaren buruan, herritar bakoitzak, batez beste, 20.000 eurotik gorako errenta du eta; Hego Euskal Herriko ehun udalerri baino gehiago Espainiako aberatsenen artean daude.
Nafarroako udalerriak dira nagusi Hego Euskal Herriko errenta pertsonalaren hazkundean
Deierriko harana dago igoeraren buruan 2016tik, eta gurean errenta gehien handitu duten udalerrien erdiak Nafarroan daude.
Hego Euskal Herriko errenten erradiografia: zein udalerri dira aberatsenak eta txiroenak?
Erreportaje honek aberastasunaren itzalean ezkutatzen diren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako errentaren arrakalak eta bilakaera aztertuko ditu, datuen, adituen eta lekukoen bidez.
Jon Bernat Zubiri: “Errenta altuko herria izateak ez du esan nahi garapen ekonomiko handiko herria denik”
EHU Lan Harremanen fakultateko Ekonomia Aplikatuko irakaslea herrialde, eskualde eta herri ezberdinetako errentari buruz aritu zaigu. Hego Euskal Herrian errenta altuko udalerri ugari daude, baina bere ustez, “bizitoki-efektuak” sortutako errentak dira eta ez dute herri horren garapen ekonomikoa islatzen.
ELAk ez du ontzat eman Madrilen lortutako akordioa eta EAEko langileen baldintzak "hemen erabakitzea" eskatu du
Sindikatuak Gasteizko legebiltzarkideei eskatu die zerbitzu publikoen alde egin dezatela, aurrekontuetako partidak handituz eta langile publikoen lan-baldintzak hemen erabakitzako urratsak emanez.