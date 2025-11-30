Albiste da
EHUko sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte, "inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko

Astelehenetik ostegunera egingo dituzte protestak. Alde batetik, lanuzteak deitu dituzte 11:00etatik 12:00etara. Bestetik, elkarretaratzeak egingo dituzte 11:15ean, egunaren arabera campus batean edo bestean.

Agentziak | EITB

ELA, LAB, Steilas eta CGT sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte astelehenetik ostegunera bitartean Leioan, Donostian, Gasteizen eta Bilbon, "EHUrentzat inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko.

LAB sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, bere ustez, "unibertsitateak behar duen lantaldea osatzera, langileentzako lan baldintza duinak bermatzera, eraikinak eta instalazioak mantentzera, zerbitzuak behar bezala hornitzera eta, oro har, euskal unibertsitate publikoak garatzen duen irakaskuntzaren, ikerketaren eta kudeaketaren kalitatea ziurtatzera" bideratu beharko litzateke inbertsio publikoa.

Bestalde, errektoretza taldeari "jarrera irmoa" eskatu diote sindikatuek, "EHUk behar duen finantzaketa lor dezan".

Astelehenetik ostegunera egingo dituzte protestak. Alde batetik, lanuzteak deitu dituzte 11:00etatik 12:00etara. Bestetik, egunero elkarretaratzeak egingo dituzte, 11:15ean: astelehenean Leioako Campuseko Mikel Laboa plazan, asteartean Donostiako Campuseko Carlos Santamaria liburutegiaren aurrean, asteazkenean Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean eta ostegunean Eusko Jaurlaritzak Bilboko Kale Nagusian duen egoitzaren aurrean.

