Osakidetzak haurrei I motako diabetesa goiz detektatzeko Estatuko lehen azterlana abiatu du
6.000 pertsonak baino gehiagok parte hartuko dute Euskadiko Osasun Zerbitzuak zuzendutako lanean. Sintoma klinikoak agertu aurretik gaixotasuna identifikatzea da helburua, eta, horrela, konplikazioak murriztu eta aurretiaz jarduteko aukera ematea.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak azterlan bat jarri dute martxan. Horri esker, haurrei I motako diabetesa goiz detektatzeko baheketa-proiektu pilotu bat ezarri duen Espainiako Estatuko lehen erkidegoa da Euskadi. Haur eta nerabeek izan ohi dute, eta kasuen % 35ean zetoazidosi diabetikoarekin batera agertzen da. Azterlan horrek konplikazio larri hori prebenitzea du helburu.
SCREEND1A izeneko ekimenak 6.000 pertsona baino gehiago hartuko ditu, eta biztanleria pediatriko orokorra zein I motako diabetesa dutenen lehen mailako senideak barne hartuta. Helburua da gaixotasuna lehen sintoma klinikoak agertu aurretik detektatzea; horrela, aldez aurretik jardun ahal izango da, pronostikoa hobetu ahal izango da eta heziketa eta prestakuntza egokia eman ahal izango zaie familiei eta pazienteei.
Baheketak fase goiztiarrean esku hartzea du xede, hau da, intsulina sortzen duten zelula pankreatikoen erreserbak daudenean. Horrek aukera eman lezake terapia berriak aplikatzeko eta gaixotasunaren bilakaera nabarmen hobetzeko. Gainera, uste da detekzio goiztiarrak nabarmen murriztuko lukeela premiazko arretaren eta ospitaleratzeen beharra, debut kliniko larria saihestuko lukeelako. Hasiera-hasieratik kontrol gluzemiko hobea izatea ere erraztuko luke.
6.000 parte-hartzaile
Azterlana bi jarduketa-ildotan banatuta dago. Ildoetako batek biztanleria pediatriko orokorraren prospekzio-diseinu bat jasotzen du, Estatuan egin den mota horretako lehena, eta 3 eta 13 urte bitarteko 4.000 haur hartuko ditu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-zentroetako pediatria-azterketetan hartuko dira laginak.
Bigarren ildoak I motako diabetesa duten pazienteen (helduak zein adingabeak) lehen mailako senideen prospekzioko eta atzera begirako ikuspegia du. Azterlanaren zati horretan 2.000 parte-hartzaile egongo direla aurreikusten da, eta Endokrinologia Pediatrikoko eta Endokrinologia eta Nutrizioko kontsultetan egingo da, EAEko hiru lurraldeetako ospitaleetan.
Ondorioak jaso ondoren, Osakidetzak baloratuko du zenbateraino den estrategia eskalagarria. Hala, estrategia hori edozein baheketa modura ezar ote daitekeen osasungintza-sisteman, eta gaitzaren hasierako faseak artatzeko sortzen ari diren terapiei atea ireki.
Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierak Andre Maria Zuriaren plaza bete du txikien egunean
Aiora Diaz, Los Alegrios kuadrillako 12 urteko neska gaztea, eta Eñaut Saenz de Viteri, Galtzagorri kuadrillako 10 urteko blusa, izan dira aurtengo Edurne eta Zeledon Txiki. Eguerdian, txupinazoarekin batera, Zeledon Txikiren eta Edurneren panpinak San Migel elizako dorretik jaitsi dira. Ondoren, Aiora eta Eñaut elizako balkoira itzuli dira eta, handik festaz gozatzeko deia egin diete Gasteizko haur guztiei.
Donostiako Boulevardeko puntu morea berriro irekiko dute Aste Nagusian, indarkeria sexista kasuak prebenitzeko eta artatzeko
Larunbat honetatik aurrera, prentsa kiosko zaharrean, aurrez aurreko arreta zerbitzua emango dute profesionalek. Era berean, Emakumeen Etxea edo Berdintasun Sailaren telefonoa bezalako baliabideak ere erabilgarri egongo dira.
PPk eta Voxek debekatu egin dute jendaurrean Islamarekin lotutako ekitaldiak egitea, Jumillan, Murtzian
Ezingo dute ospatu, adibidez, musulmanen artean ohikoa den Arkumearen Jaia. Voxek proposatu zuen mozioa, eta PPren babesarekin, aurrera atera da. Jumilla da, hortaz, xenofobia instituzioek bultzatzen duen lehen herria.
EAEk 2.355 biztanle irabazi ditu bigarren hiruhilekoan, atzerritarren etorrerari esker
Jatorriari dagokionez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren atzerritar gehienak Kolonbian (1.400), Marokon (830) eta Venezuelan (760) jaiotakoak dira.
Beste sute bat piztu da Artaxoa eta Añorbe artean, baina suhiltzaileek egonkortzea lortu dute
Sutea 18:13an hasi da, eta ez du zerikusirik asteartean piztu ziren biekin. Sutea garagar eta gari uzta jasota dagoen galtzu soro batean hasi da, baina basoa gertu du.
EHUk Bakearen aldeko Adierazpena sinatu du Hiroshiman, eta Bengoetxea errektoreak Gazako sarraskia salatu du
Joxerramon Bengoetxeak "memoria ariketaren garrantzia" azpimarratu du. "Unibertsitateok gure esku dagoena egitera behartuta gaude, errepika ez dadin eta gertatutakoa ahaztu ez dadin", erantsi du.
Beroa Eukal Herrian: osasun alerta gorria Nafarroan, eta abisu horia EAEn eta Iparraldean
Ostegunetik aurrera tenperatura altuak izango dira, eta Nafarroako Erriberan 40 gradura iritsiko dira. Aurreikuspenen arabera, balio horiek igandera arte mantenduko dira, gutxienez. Gainera, ostiralean tenperatura maximoak 35 gradutik gorakoak izan daitezke, ez bakarrik Arabako hegoaldean, baita Kantauri isurialdeko barnealdean ere.
Paketatzeko makina batek eragin zuen Izarbeibarko sutea
Sua kontrolpean dute jada suhiltzaileek. Bilakaera onari esker, Nafarroako Gobernuak malgutu egin du nekazaritzako lanak debekatzen zituen agindua.
Gidari batek mugikortasun-agente bat aurretik eraman du, 5 metro arrastaka eraman ere, aparkalekura sartu nahi zuelako, Donostian
Agentea hiriburuko geltokian dagoen aparkalekuko sarreran zegoen, autoei sartzea galarazten, beteta baitzegoen. Une horretan azeleratu eta parkingera sartzen saiatu zen, eta aurretik eraman du agentea. Atxilotu egin dute autoaren gidaria.