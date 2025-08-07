Osasuna
Osakidetzak haurrei I motako diabetesa goiz detektatzeko Estatuko lehen azterlana abiatu du

6.000 pertsonak baino gehiagok parte hartuko dute Euskadiko Osasun Zerbitzuak zuzendutako lanean. Sintoma klinikoak agertu aurretik gaixotasuna identifikatzea da helburua, eta, horrela, konplikazioak murriztu eta aurretiaz jarduteko aukera ematea.

Diabetesa duen mutiko bat, EITB Mediaren artxiboko irudi batean.
EITB

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak azterlan bat jarri dute martxan. Horri esker, haurrei I motako diabetesa goiz detektatzeko baheketa-proiektu pilotu bat ezarri duen Espainiako Estatuko lehen erkidegoa da Euskadi. Haur eta nerabeek izan ohi dute, eta kasuen % 35ean zetoazidosi diabetikoarekin batera agertzen da. Azterlan horrek konplikazio larri hori prebenitzea du helburu.

SCREEND1A izeneko ekimenak 6.000 pertsona baino gehiago hartuko ditu, eta biztanleria pediatriko orokorra zein I motako diabetesa dutenen lehen mailako senideak barne hartuta. Helburua da gaixotasuna lehen sintoma klinikoak agertu aurretik detektatzea; horrela, aldez aurretik jardun ahal izango da, pronostikoa hobetu ahal izango da eta heziketa eta prestakuntza egokia eman ahal izango zaie familiei eta pazienteei.

Baheketak fase goiztiarrean esku hartzea du xede, hau da, intsulina sortzen duten zelula pankreatikoen erreserbak daudenean. Horrek aukera eman lezake terapia berriak aplikatzeko eta gaixotasunaren bilakaera nabarmen hobetzeko. Gainera, uste da detekzio goiztiarrak nabarmen murriztuko lukeela premiazko arretaren eta ospitaleratzeen beharra, debut kliniko larria saihestuko lukeelako. Hasiera-hasieratik kontrol gluzemiko hobea izatea ere erraztuko luke.

6.000 parte-hartzaile

Azterlana bi jarduketa-ildotan banatuta dago. Ildoetako batek biztanleria pediatriko orokorraren prospekzio-diseinu bat jasotzen du, Estatuan egin den mota horretako lehena, eta 3 eta 13 urte bitarteko 4.000 haur hartuko ditu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun-zentroetako pediatria-azterketetan hartuko dira laginak.

Bigarren ildoak I motako diabetesa duten pazienteen (helduak zein adingabeak) lehen mailako senideen prospekzioko eta atzera begirako ikuspegia du. Azterlanaren zati horretan 2.000 parte-hartzaile egongo direla aurreikusten da, eta Endokrinologia Pediatrikoko eta Endokrinologia eta Nutrizioko kontsultetan egingo da, EAEko hiru lurraldeetako ospitaleetan.

Ondorioak jaso ondoren, Osakidetzak baloratuko du zenbateraino den estrategia eskalagarria. Hala, estrategia hori edozein baheketa modura ezar ote daitekeen osasungintza-sisteman, eta gaitzaren hasierako faseak artatzeko sortzen ari diren terapiei atea ireki.

