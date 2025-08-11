MIGRAZIOA

Hasi dira asiloa eskatzen duten adingabeak Kanarietatik Penintsulara bideratzen

Aurreikusita dago astelehen honetan hamar gazteko lehen taldea nazioarteko babeserako Estatuko baliabideetara lekualdatzea, Auzitegi Gorenaren agindua betez.

GRAN TARAJAL (FUERTEVENTURA), 01/08/2025.- Varias personas reciben atención después de que una embarcación con 9 migrantes llegase por sus propios medios al muelle de Gran Tarajal. EFE/ Carlos De Saá

Migratzaileak Kanarietan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurreikusita dago astelehen honetan asiloa eskatu duten adingabe migratzaileak Kanaria Uharteetatik Penintsulara bidaiatzen hastea. Hamar gaztek osatutako talde bat nazioarteko babesa duten Estatuko baliabideetara lekualdatuko da.

Hala baieztatu dute Espainiako Gobernuko Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioko iturriek eta Kanarietako Gobernuko Ongizate Kontseilaritzako iturriek. Gogorarazi dutenez, horrela, Gobernuak aurrera egingo du Auzitegi Gorenaren agindua betetzen, Estatuak bere baliabideekin gazte horien ardura har dezan.

Hasiera batean, taledan zortzi gazte izango zirela aurreikusten zen, baina, hala ere, lagun gehiagorentzako lekua dagoenez, Gobernu autonomikoko Ongizate Sailak adierazi duenez, Gobernu zentralaren jarraibideak aipatuz. Izan ere, Espainiako Gobernuak kudeatu behar ditu lekualdaketak.

Deribaziorako, Espainiako Gobernuak baimena eskatu behar dio Kanaria Uharteetakoari, hark baitu adingabeen ardura orain.

Adingabeekin batera, erakunde laguntzaileetako langileak eta Ministerioko profesionalak egongo dira, Migraziorako Estatu Idazkaritzak izendatuta, Ministerioko iturriek adierazi dutenez.

Ongizate Ministerioak adierazi duenez, aste amaieran 15 edo 20 adingabe gehiago artatuko dituzte, baina Gobernu zentralak erabakiko du kopurua.

Gainera, adierazi dutenez, gazteek aurreikusitako egunetan hegan egiteko tokirik ez badago, Estatuko Gobernuak berriro eskatu beharko dio baimena Kanarietako Gobernuari, eta beste data bat jarri.

Prozesuan adingabe guztien integritatea, ongizatea eta nahia gailendu beharko dira beti, eta horrek kasuak banan-banan aztertzea eskatzen du, nora joango diren erabakitzeko.

Kanaria Uharteetan asiloa eskatu zuten eta inoren kargura ez dauden 1.000 adingabe migratzaile inguru hartzeko agindu zion Auzitegi Gorenak Gobernuari martxoaren 25ean, Kanariek eskatutako kautelazko neurri batzuei erantzuteko.

Prozesu horretan sartu diren adingabe asilo-eskatzaile gehienak "oso kalteberak" dira, eta horietako askok gerretatik ihes egin dute, bakarrik. Ia % 90 maliarrak dira, eta horien artean gazteak eta nerabeak daude, ministerioko iturriek adierazi zutenez.

