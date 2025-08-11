Hasi dira asiloa eskatzen duten adingabeak Kanarietatik Penintsulara bideratzen
Aurreikusita dago astelehen honetan asiloa eskatu duten adingabe migratzaileak Kanaria Uharteetatik Penintsulara bidaiatzen hastea. Hamar gaztek osatutako talde bat nazioarteko babesa duten Estatuko baliabideetara lekualdatuko da.
Hala baieztatu dute Espainiako Gobernuko Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioko iturriek eta Kanarietako Gobernuko Ongizate Kontseilaritzako iturriek. Gogorarazi dutenez, horrela, Gobernuak aurrera egingo du Auzitegi Gorenaren agindua betetzen, Estatuak bere baliabideekin gazte horien ardura har dezan.
Hasiera batean, taledan zortzi gazte izango zirela aurreikusten zen, baina, hala ere, lagun gehiagorentzako lekua dagoenez, Gobernu autonomikoko Ongizate Sailak adierazi duenez, Gobernu zentralaren jarraibideak aipatuz. Izan ere, Espainiako Gobernuak kudeatu behar ditu lekualdaketak.
Deribaziorako, Espainiako Gobernuak baimena eskatu behar dio Kanaria Uharteetakoari, hark baitu adingabeen ardura orain.
Adingabeekin batera, erakunde laguntzaileetako langileak eta Ministerioko profesionalak egongo dira, Migraziorako Estatu Idazkaritzak izendatuta, Ministerioko iturriek adierazi dutenez.
Ongizate Ministerioak adierazi duenez, aste amaieran 15 edo 20 adingabe gehiago artatuko dituzte, baina Gobernu zentralak erabakiko du kopurua.
Gainera, adierazi dutenez, gazteek aurreikusitako egunetan hegan egiteko tokirik ez badago, Estatuko Gobernuak berriro eskatu beharko dio baimena Kanarietako Gobernuari, eta beste data bat jarri.
Prozesuan adingabe guztien integritatea, ongizatea eta nahia gailendu beharko dira beti, eta horrek kasuak banan-banan aztertzea eskatzen du, nora joango diren erabakitzeko.
Kanaria Uharteetan asiloa eskatu zuten eta inoren kargura ez dauden 1.000 adingabe migratzaile inguru hartzeko agindu zion Auzitegi Gorenak Gobernuari martxoaren 25ean, Kanariek eskatutako kautelazko neurri batzuei erantzuteko.
Prozesu horretan sartu diren adingabe asilo-eskatzaile gehienak "oso kalteberak" dira, eta horietako askok gerretatik ihes egin dute, bakarrik. Ia % 90 maliarrak dira, eta horien artean gazteak eta nerabeak daude, ministerioko iturriek adierazi zutenez.
Albiste gehiago gizartea
Getxoko Udalak azpimarratu du sokamuturraren etorkizunari buruzko adostasuna lantzeko beharra
Sokamuturra Ez! plataformak elkarretaratzea egin du jardueraren ordu berean Algortako Portu Zaharrean, Getxoko jaietan animaliak erabiltzeari utz diezaioten eskatzeko.
Zarrakazteluko sutea "giza ekintza batek" eragin zuela baieztatu dute
Amparo Lopez Nafarroako Gobernuaren bozeramaile eta Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilariak adierazi duenez, larunbat gauean Zarrakaztelun piztutako sutea nola sortu zen "ikertzen" ari dira, eta "Poliziaren lana errespetatu" behar dela esan du. "Badakigu giza ekintza batek eragin" zuela sua. Halaber, "nekazaritza eta basogintzako edozein jarduera" egitea debekatu dute.
Kezka nagusi Zarrakaztelun, arratsaldean ekaitz lehorrak botako dituelako sutearen inguruan
Jon Diez de Eure Nafarroako suhiltzaileen sarjentuak EITBri azaldu dionez, Zarrakaztelun piztutako sutea "ezin da kontrolatutzat jo".
Espainiako Gobernuak inpugnatu egin du Jumillako kiroldegietan musulmanei otoitz egitea galarazteko akordioa
Espainiako Gobernuaren ustez, "modu arbitrarioan murriztu da" aspalditik egiten zen ospakizun bat, eta horrek urratu egiten ditu Administrazioaren erlijio-askatasunaren, berdintasunaren eta neutraltasun konfesionalaren printzipio konstituzionalak.
Mutil bat atxilotu dute Erriberagoitian, gizon bat indarkeriaz hil omen duelako
Biktima etxebizitza baten ondoan aurkitu zuten, Bilorian, eta ustezko erasotzailea ordu batzuk geroago atxilotu zuten, Añanan.
Piratek Donostiako kaia abordatuko dute beste behin
Goizean goizetik ehunka pertsona ibili dira ontziak prestatzen, arratsaldeko 17:00etatik aurrera Kontxako hondartzara iristeko. 'Auzolanari tiraka' lelopean, aniztasunaren aldeko banderak altxatuko dituzte, eta gizarte-bazterketaren aurka arraun egingo dute.
21 urteko emakume bat hil da Donostian, moto-istripuz
Biktima motozikleta bateko bidaiaria zen. Gidaria, 47 urteko gizon bat, zauritu egin da.
Zarrakazteluko sutea kontrolik gabe doa aurrera, baina herritarrak salbu daude
Nafarroako Babes Zibilak eskatu du kaltetutako eremura ez hurbiltzeko. Eguraldiak hobera egin du, eta inguruko herrietako bizilagunek etxeetako leihoak ireki ditzakete, aireztatzeko.
Gizonezko bat atxilotu dute Algortan, Portu Zaharreko jaietan sexu-eraso bat egiteagatik
Udalak eta Jai Batzordeak elkarretaratzea deitu dute gaurko, 19:00etan, Portu Zaharreko eskaileretan.